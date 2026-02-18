Essa z Gałdowa znowu wygrywa! Kółko dziennikarskie otrzymało ogólnopolską nagrodę

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Kreatywna Szkoła – Innowacyjny Uczeń” i otrzymała prestiżowy Znak Jakości 2026. Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się w Warszawie, gdzie dyrektor szkoły Anna Lewandowska odebrała nagrodę w imieniu całej społeczności szkolnej.Wyróżnienie zostało przyznane za realizację programu medialnego „Essa News” – innowacyjnej inicjatywy rozwijającej wśród uczniów kompetencje przyszłości. Program opiera się na pracy szkolnej redakcji, w której dzieci wcielają się w role dziennikarzy, reporterów, operatorów kamery i montażystów. Uczniowie przygotowują relacje z wydarzeń szkolnych i lokalnych, przeprowadzają wywiady oraz tworzą własne materiały filmowe.

Posłuchajcie, co opiekun Essy Przemysław Giblewski oraz uczestnicy Essy powiedzieli w wywiadzie wyemitowanym na antenie Radia Eska Iława.

Celem projektu jest nie tylko rozwijanie kreatywności, ale także nauka współpracy, odpowiedzialności i krytycznego myślenia. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności komunikacyjne, uczą się planowania pracy, selekcji informacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w sposób twórczy i odpowiedzialny.

