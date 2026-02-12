Brązowi medaliści U-17: mamy fajną drużynę

Constract wyszedł z grupy z pierwszego miejsca (wygrywając między innymi z Dreman Opole aż 7:0, w ćwierćfinale pokonuje zespół z Limanowej, w półfinale po bardzo wyrównanym meczu z Rekordem Bielsko-Biała tracimy bramkę na pół sekundy przed końcową syreną.

Czas na mecz o 3 miejsce z zespołem z tej samej grupy - Dreman Opole. W meczu o 3 miejsce Constract wygrywa już 4:0, ale nagle robi się napięte 4:3. Na szczęście zawodnicy dowożą taki wynik do końca i... jest brązowy medal! Mistrzem został Rekord, a srebrnym medalistą Polonia Środa Wielkopolska. Grzegorz Szauer zgarnia dwa indywidualne wyróżnienia - MVP turnieju i króla strzelców.

Posłuchajcie wywiadu z Grzegorzem Szauerem i Aleksandrem Furmankiem, którego udzielili Radiu Eska Iława.

Grzegorz Szauer i Aleksander Furmanek - część drużyny Constract Lubawa U17 - zdobywcy brązowego medalu na Mistrzostwach Polski w futsalu

