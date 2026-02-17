Artykuł Iławianina w ogólnopolskim zbiorze. Rzecz dotyczy tajnego obozu w Lubawie

Dzisiaj w tym miejscu znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Ale przez pięć lat (aż do 18 stycznia 1945 r.) istniał tam tajny obóz karny dla młodocianych, przez który przewinęło się ponad tysiąc polskich dzieci z różnych stron naszego okupowanego kraju. Trafiały tam dzieci nawet od szóstego roku życia, a nawet 14-latkowie. Wśród nich był dziadek Marcina Michalskiego, Witold Michalski. W jaki sposób trafił do obozu? I czy to z powodu rodzinnej historii Marcin zainteresował się tą tematyką? I jak jego artykuł naukowy trafił do książki "Studia nad dzieciństwem i totalitaryzmem"? Zapraszamy do posłuchania wywiadu, który pierwotnie został wyemitowany na antenie Radia Eska Iława.

Marcin Michalski o tajnym obozie w Lubawie i książce, w której jest jego artykuł

