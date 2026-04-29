Zostań bohaterem, zostając rodziną zastępczą. Dzieci z powiatu iławskiego czekają na nowy dom

- W naszym powiecie codziennie odbieramy zgłoszenia o dzieciach, które zostały pozbawione opieki rodziców biologicznych, pilnie potrzebują nowego, bezpiecznego domu. Niestety, coraz częściej nie mamy już gdzie ich umieszczać - to dramatyczny początek opowieści Joanny Mazurkiewicz, dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Potem będzie nie tylko smutek, ale i wiele historii radosnych, wzruszających i dających nadzieję.

Rodzina zastępcza to osoby, które dają dzieciom dom tymczasowy, do momentu, kiedy ich sytuacja ustabilizuje się. Dzieci do rodziny zastępczej trafiają w sytuacji kryzysu w rodzinie biologicznej i w zależności od możliwości rodziny, od czasu, który jest potrzebny do pokonania tego kryzysu, przebywają w tymczasowym środowisku, które tworzy rodzina zastępcza. Po tym czasie mogą powrócić do rodziny biologicznej, mogą być przekazane do adopcji, mogą usamodzielnić się.

W powiecie iławskim funkcjonuje obecnie około 145 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

- Opiekują się łącznie ponad 280 dziećmi. To ogromna praca, za którą jesteśmy nieskończenie wdzięczni. Ale to wciąż za mało. Z każdym dniem rośnie liczba dzieci, które muszą czekać na miejsce, na kogoś, kto je przytuli, da poczucie bezpieczeństwa i od nowa pokaże, czym jest dom - mówi Dorota Bagłaj, kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

Sytuacja jest krytyczna. Pilnie szukane są rodziny zastępcze dla dzieci w każdym wieku od noworodków i niemowląt, przez maluchy półtoraroczne, dwu-, trzy-, cztero-, pięcio-, sześcio-, siedmio-, dziesięcioletnie aż po nastolatków w wieku szkolnym, aż do 17. roku życia.

O rodzinach zastępczych opowiadają: dyrektorka Joanna Mazurkiewicz oraz Anna Ledóchowska, koordynatorka rodzinnej pieczy zastępczej, a także zastępcza mama, Ewelina Kalbarczyk.

W Iławie i całym powiecie brakuje rodzin zastępczych. Daj dom potrzebującemu dziecku!

- Potrzebujemy ludzi, empatycznych, gotowych otworzyć swoje serca i domy. Dzieci nie potrzebują doskonałości – potrzebują obecności, cierpliwości, czułości. Rodzina zastępcza to nie jest rola na chwilę. To zaangażowanie, które potrafi odmienić całe życie dziecka i Twoje. To Ty możesz pomóc odzyskać zaufanie, zbudować poczucie wartości i dać nadzieję, że przyszłość może być lepsza - podkreśla Joanna Mazurkiewicz.- Dlatego prosimy. Jeśli kiedykolwiek rozważaliście możliwość zastania rodziną zastępczą - odezwijcie się teraz. Porozmawiajmy. Odpowiemy na wszystkie pytania, wesprzemy na każdym etapie. Nie musisz mieć super mocy, wystarczy serce i gotowość, by być obok. Dziś Ty możesz być tą osobą, która odmieni czyjeś życie. Bo dzieci nie mogą czekać.

