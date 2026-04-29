Samorząd województwa przeznaczy 1,7 mln zł na ochronę warmińsko-mazurskich zabytków

Ogromne zainteresowanie wsparciem

Tegoroczny nabór pokazał, jak wielkie są potrzeby regionu w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Złożono 118 wniosków na łączną kwotę przekraczającą 8,7 mln zł, co czterokrotnie przewyższyło dostępny budżet. Ostatecznie, po weryfikacji formalnej (którą przeszło 90 projektów), radni zdecydowali o wsparciu 46 obiektów.

Gdzie powędrują pieniądze?

Większość dotacji trafi do obiektów sakralnych. Wśród 46 beneficjentów znaleźli się:

35 parafii rzymskokatolickich,

3 parafie ewangelickie,

1 parafia prawosławna,

2 domy zakonne,

stowarzyszenie, fundacja oraz gmina.

Najważniejsze inwestycje i kwoty dofinansowania

Najwyższe przyznane wsparcie w tej edycji to 135 tys. zł, które zostanie przeznaczone na remont dachu nad prezbiterium i zakrystią kościoła św. Wawrzyńca w Barczewku.

Dotacje w wysokości 70 tys. zł otrzymały:

Gietrzwałd : konserwacja ołtarza bocznego św. Józefa w Bazylice Narodzenia NMP.

Łabędnik : renowacja polichromowanego stropu z 1679 r. w kościele NMP Zwycięskiej.

Mingajny : dokończenie prac przy neogotyckim ołtarzu bocznym w kościele św. Wawrzyńca.

Orłowo : remont dachu cerkwi prawosławnej.

Waplewo : odnowienie elewacji XV-wiecznego kościoła św. Stanisława.

Międzylesie: konserwacja kaplicy narożnej przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

Pozostałe wybrane projekty:

Szymbark (57 tys. zł): kolejny etap prac ratunkowych przy wieży bramnej i murach XIV-wiecznego zamku.

Grądzkie (30 tys. zł): prace przy elewacji zabytkowego murowanego wiatraka.

Stoczek Klasztorny (30 tys. zł): renowacja barokowego zegara szafowego z 1748 r. w Sanktuarium Matki Pokoju.

Stare Dłutowo (28 tys. zł): restauracja nagrobka Lucjana Brochockiego, bohatera powstania styczniowego.

Zwierzno (28 tys. zł): renowacja zegara na wieży kościoła św. Michała Archanioła.

Ublik (17 tys. zł): ratowanie ewangelickiego cmentarza rodowego rodziny Kullack-Ublick (dotacja dla Gminy Orzysz).

Kwota 1,7 mln zł stała się już tradycyjną sumą, jaką samorząd województwa rokrocznie rezerwuje na wsparcie regionalnych zabytków, starając się mimo ograniczonych środków systematycznie poprawiać stan techniczny najcenniejszych obiektów.