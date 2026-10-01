Dwie propozycje dla Iławy. Małgorzata Jędrzejewska zaprasza

Pierwszy października to Międzynarodowy Dzień Muzyki. Z tej okazji Małgorzata Jędrzejewska, wokalista i pisarka z Iławy, ogłosiła termin swojego nowego recitalu. To będzie „Recepta na jesienną nostalgię” z piosenkami m.in. Młynarskiego, Krajewskiego, Jędrusik i Rodowicz. Wstęp bezpłatny, 28 października, Romano w parku przy żabie, godzina 18:00.

Natomiast jej nowa książka pojawi się chwilę później, bo 16 listopada. W dniu premiery planowane jest spotkanie autorskie w Bibliotece Iława.

Posłuchaj rozmowy Małgorzaty Jędrzejewskiej z naszą reporterką.

Wywiad pierwotnie wyemitowano na antenie Radia Eska Iława.

Małgorzata Jędrzejewska wydaje nową książkę

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