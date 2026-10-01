Dwie propozycje dla Iławy. Małgorzata Jędrzejewska zaprasza

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-10-01 11:32

Nowa książka tej iławskiej twórczyni zbliża się dużymi krokami, tymczasem na horyzoncie pojawił się też pomysł jesiennego recitalu. Bowiem Małgorzata Jędrzejewska z Iławy to i pisarka, i wokalistka. A w wolnych chwilach zajmuje się też działalnością społeczną!

Małgorzata Jędrzejewska
Autor: Beata Raczkowska/ Archiwum prywatne

Pierwszy października to Międzynarodowy Dzień Muzyki. Z tej okazji Małgorzata Jędrzejewska, wokalista i pisarka z Iławy, ogłosiła termin swojego nowego recitalu. To będzie „Recepta na jesienną nostalgię” z piosenkami m.in. Młynarskiego, Krajewskiego, Jędrusik i Rodowicz. Wstęp bezpłatny, 28 października, Romano w parku przy żabie, godzina 18:00.

Natomiast jej nowa książka pojawi się chwilę później, bo 16 listopada. W dniu premiery planowane jest spotkanie autorskie w Bibliotece Iława. 

Posłuchaj rozmowy Małgorzaty Jędrzejewskiej z naszą reporterką.

Wywiad pierwotnie wyemitowano na antenie Radia Eska Iława.

Małgorzata Jędrzejewska wydaje nową książkę
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