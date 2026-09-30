Blisko 80 uczniów z nagrodami finansowymi. W tym roku także najmłodsi

Uczniowie otrzymali stypendium burmistrza miasta Iława i rady miejskiej w Iławie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za osiągnięcia uczniów, zdobyte w roku szkolnym 2025/2026.

Zgodnie z uchwałą burmistrz i rada miejska mogą przyznać łącznie 76 stypendiów w czterech kategoriach.

Kategorie:

- za osiągnięcia w nauce,

- za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,

- za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne,

- stypendium specjalne.

Na tegorocznej gali stypendium za osiągnięcia w nauce otrzymało 46 uczniów z klas IV-VIII oraz 7 uczniów z klas I-III, stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe otrzymało 15 uczniów, stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne otrzymało 4 uczniów, natomiast stypendium specjalne otrzymało 4 uczniów.

Jest nowość

W bieżącym roku, po zmianie uchwały określającej warunki przyznawania stypendiów, po raz pierwszy stypendia naukowe za osiągnięcia w nauce mogą otrzymać uczniowie klas I-III. Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, wysokość stypendiów jest zróżnicowana. Wyższe stypendia zostały przyznane uczniom szczególnie wybitnym, wyróżniającym się ponadprzeciętnymi osiągnięciami oraz wyjątkowymi uzdolnieniami w dziedzinie nauki.

Jakie kwoty

Troje uczniów w kategorii stypendium za osiągnięcia w nauce dla uczniów klas IV-VIII, którzy uzyskali od 139 do 189 punktów, otrzymali stypendium w wysokości 2.300 zł, troje uczniów w kategorii stypendium za osiągnięcia w nauce dla uczniów klas IV-VIII, którzy uzyskali od 100 do 105 punktów otrzymali stypendium w wysokości 1.800 zł, siedmioro uczniów w kategorii stypendium za osiągnięcia w nauce dla uczniów klas I-III otrzymali stypendium w wysokości 800 zł. Pozostałych 63 wyróżnionych uczniów otrzymało stypendium w wysokości 1.400 zł.

Dla kogo stypendium

GALA STYPENDIALNA 2026 – Nagrodzone dzieci

Uczniowie nagrodzeni stypendium specjalnym

Chrostek Michał – SP3, VIIIA

Gul Laura – SP5, VIIIA

Pyrzanowski Paweł – SP4, IIIC

Romanovskyi Hlieb – SP2, IIIB

Uczniowie nagrodzeni stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne

1. Banasiuk Adrianna – SP3, IVC

2. Brzuszkiewicz-Lidtke Berenika – SP3, IVC

3. Kłodowska Gracja – SP4, VB

4. Makówka Martyna – SP1, VIIE

Uczniowie nagrodzeni stypendium za osiągnięcia w nauce uczniów klas I-III

1. Czubiński Tymoteusz – SP1, ID

2. Kowalski Seweryn – SP4, IC

3. Ławicka Amelia – SP3, IID

4. Milczarek Maria – SP2, IIB

5. Rybiński Gabriel- SP2, IB

6. Więckowski Antoni - SP4, IIA

7. Wróblewski Wojciech – SP3, IIIB

Uczniowie nagrodzeni stypendium za osiągnięcia w nauce uczniów klas IV-VIII

Blinkiewicz Lena – SP2, VIIIB

Brzeska Julia – SP4, VIIA

Ciszewska Kalina – SP1, VIA

Dziugiewicz Alina – SP3, VA

Gabryel Mikołaj – SP1, VIIIA

Grabowska Amelia – SP5, VIIIA

Gromadka Gniewomir – SP2, VD

Grządziela Maja – SP1, VA

Hałun Maximilian – SP2, VIIIC

Hrytsiuk Valeriia – SP3, VIIC

Jakubowska Michalina – SP4, VIIIB

Jeziorska Maja – SP4, VIIIA

Kamiński Julian – SP5, VIIA

Karczewska Zuzanna – SP5, VIIIB

Kaska Lena – SP2, VIIIB

Kosyl Jan – SP2, VIIA

Kunka Aleksandra – SP1, VIIIB

Lenckowski Oskar – SP2, VIIA

Lewandowska Alicja – SP3, VIIIC

Liss Wojciech – SP3, VIIIC

Miąsko Emilia – SP3, IVA

Nehring Jan – SP2, VIIIC

Olszewska Zofia – SP4, VIIB

Ołdak Alicja – SP3, VIIC

Paturalska Lena – SP5, VIIIC

Paturalska Natalia – SP5, VIIIC

Piaścik Julia – SP1, VIIA

Podolska Marta – SP5, VIIIA

Pogodowska Barbara – SP4, VIIIB

Pogodowska Pola – SP4, VIIB

Rajkowska Adrianna – SP5, VIIA

Rydzewski Maciej – SP1, VIIA

Seroka Maja – SP3, VIIIC

Stanulewicz Emil - SP1, VIIA

Stryjakowski Adam – SP3, VIC

Szauer Agnieszka - SP1, VIIID

Szczypski Lucjan – SP3, VIIB

Szeliski Kuba – SP5, VIIIC

Telej Gabriela - SP5, VB

Tyszkiewicz Jędrzej – SP3, IVC

Wilga Aniela – SP4, IVA

Wodzicki Fabian – SP1, VIIIA

Zakrzewski Ignacy – SP1, VIID

Zakrzewski Wojciech – SP2, VB

Zdanowski Szymon - SP5, VIIIC

Zielińska Aniela – SP3, VIIIA

Uczniowie nagrodzeni stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

Borkowski Cezary – SP3, VC

Ćwiklak Błażej – SP2, VID

Jabłoński Adam – SP2, VID

Kotłowski Bartosz – SP3, VC

Melkowska Marta – SP1, VA

Mościcka Oliwia – SP4, VB

Mróz Nikola – SP2, VID

Sarnowska Maja – SP2, VID

Szymańska Łucja – SP1, IVB

Truszczyński Wojciech – SP3, VC

Urban Iga – SP2, VD

Wilk Bartosz – SP3, VC

Wolańska Marcelina – SP1, VA

Zapadka Natalia – SP2, VID

Żbikowski Kamil – SP3, VB