Blisko 80 uczniów z nagrodami finansowymi. W tym roku także najmłodsi

Uczniowie otrzymali stypendium burmistrza miasta Iława i rady miejskiej w Iławie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za osiągnięcia uczniów, zdobyte w roku szkolnym 2025/2026.
Zgodnie z uchwałą burmistrz i rada miejska mogą przyznać łącznie 76 stypendiów w czterech kategoriach.
Kategorie:
- za osiągnięcia w nauce,
- za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
- za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne,
- stypendium specjalne.
Na tegorocznej gali stypendium za osiągnięcia w nauce otrzymało 46 uczniów z klas IV-VIII oraz 7 uczniów z klas I-III, stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe otrzymało 15 uczniów, stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne otrzymało 4 uczniów, natomiast stypendium specjalne otrzymało 4 uczniów.
Jest nowość
W bieżącym roku, po zmianie uchwały określającej warunki przyznawania stypendiów, po raz pierwszy stypendia naukowe za osiągnięcia w nauce mogą otrzymać uczniowie klas I-III. Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, wysokość stypendiów jest zróżnicowana. Wyższe stypendia zostały przyznane uczniom szczególnie wybitnym, wyróżniającym się ponadprzeciętnymi osiągnięciami oraz wyjątkowymi uzdolnieniami w dziedzinie nauki.
Jakie kwoty
Troje uczniów w kategorii stypendium za osiągnięcia w nauce dla uczniów klas IV-VIII, którzy uzyskali od 139 do 189 punktów, otrzymali stypendium w wysokości 2.300 zł, troje uczniów w kategorii stypendium za osiągnięcia w nauce dla uczniów klas IV-VIII, którzy uzyskali od 100 do 105 punktów otrzymali stypendium w wysokości 1.800 zł, siedmioro uczniów w kategorii stypendium za osiągnięcia w nauce dla uczniów klas I-III otrzymali stypendium w wysokości 800 zł. Pozostałych 63 wyróżnionych uczniów otrzymało stypendium w wysokości 1.400 zł.
Dla kogo stypendium
GALA STYPENDIALNA 2026 – Nagrodzone dzieci
Uczniowie nagrodzeni stypendium specjalnym
Chrostek Michał – SP3, VIIIA
Gul Laura – SP5, VIIIA
Pyrzanowski Paweł – SP4, IIIC
Romanovskyi Hlieb – SP2, IIIB
Uczniowie nagrodzeni stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne
1. Banasiuk Adrianna – SP3, IVC
2. Brzuszkiewicz-Lidtke Berenika – SP3, IVC
3. Kłodowska Gracja – SP4, VB
4. Makówka Martyna – SP1, VIIE
Uczniowie nagrodzeni stypendium za osiągnięcia w nauce uczniów klas I-III
1. Czubiński Tymoteusz – SP1, ID
2. Kowalski Seweryn – SP4, IC
3. Ławicka Amelia – SP3, IID
4. Milczarek Maria – SP2, IIB
5. Rybiński Gabriel- SP2, IB
6. Więckowski Antoni - SP4, IIA
7. Wróblewski Wojciech – SP3, IIIB
Uczniowie nagrodzeni stypendium za osiągnięcia w nauce uczniów klas IV-VIII
Blinkiewicz Lena – SP2, VIIIB
Brzeska Julia – SP4, VIIA
Ciszewska Kalina – SP1, VIA
Dziugiewicz Alina – SP3, VA
Gabryel Mikołaj – SP1, VIIIA
Grabowska Amelia – SP5, VIIIA
Gromadka Gniewomir – SP2, VD
Grządziela Maja – SP1, VA
Hałun Maximilian – SP2, VIIIC
Hrytsiuk Valeriia – SP3, VIIC
Jakubowska Michalina – SP4, VIIIB
Jeziorska Maja – SP4, VIIIA
Kamiński Julian – SP5, VIIA
Karczewska Zuzanna – SP5, VIIIB
Kaska Lena – SP2, VIIIB
Kosyl Jan – SP2, VIIA
Kunka Aleksandra – SP1, VIIIB
Lenckowski Oskar – SP2, VIIA
Lewandowska Alicja – SP3, VIIIC
Liss Wojciech – SP3, VIIIC
Miąsko Emilia – SP3, IVA
Nehring Jan – SP2, VIIIC
Olszewska Zofia – SP4, VIIB
Ołdak Alicja – SP3, VIIC
Paturalska Lena – SP5, VIIIC
Paturalska Natalia – SP5, VIIIC
Piaścik Julia – SP1, VIIA
Podolska Marta – SP5, VIIIA
Pogodowska Barbara – SP4, VIIIB
Pogodowska Pola – SP4, VIIB
Rajkowska Adrianna – SP5, VIIA
Rydzewski Maciej – SP1, VIIA
Seroka Maja – SP3, VIIIC
Stanulewicz Emil - SP1, VIIA
Stryjakowski Adam – SP3, VIC
Szauer Agnieszka - SP1, VIIID
Szczypski Lucjan – SP3, VIIB
Szeliski Kuba – SP5, VIIIC
Telej Gabriela - SP5, VB
Tyszkiewicz Jędrzej – SP3, IVC
Wilga Aniela – SP4, IVA
Wodzicki Fabian – SP1, VIIIA
Zakrzewski Ignacy – SP1, VIID
Zakrzewski Wojciech – SP2, VB
Zdanowski Szymon - SP5, VIIIC
Zielińska Aniela – SP3, VIIIA
Uczniowie nagrodzeni stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
Borkowski Cezary – SP3, VC
Ćwiklak Błażej – SP2, VID
Jabłoński Adam – SP2, VID
Kotłowski Bartosz – SP3, VC
Melkowska Marta – SP1, VA
Mościcka Oliwia – SP4, VB
Mróz Nikola – SP2, VID
Sarnowska Maja – SP2, VID
Szymańska Łucja – SP1, IVB
Truszczyński Wojciech – SP3, VC
Urban Iga – SP2, VD
Wilk Bartosz – SP3, VC
Wolańska Marcelina – SP1, VA
Zapadka Natalia – SP2, VID
Żbikowski Kamil – SP3, VB