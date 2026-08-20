Drogowe i rowerowe rewolucje za 3 mld zł na terenie warmińsko-mazurskiego!

Inwestycje w blisko 300 km dróg na łączną kwotę 2,8 mld zł. Na etapie wprowadzania do realizacji jest 35 km dróg na łączną wartość robót 0,6 mld zł. Następne prawie 130 km, o wartości 1,9 mld zł, jest w fazie projektowania. Przewiduje się także budowę ponad 130 km autonomicznych dróg dla rowerów za 0,3 mld zł.

Wśród najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców i podróżnych inwestycji są obwodnica Morąga, Bisztynka i Działdowa, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Orneta – Dobre Miasto, czy budowa tunelu w Iławie, bez którego kierowcy stoją w korkach przez zamykany przejazd kolejowy.

– Stale monitorujemy stan naszych dróg, co roku inwestujemy wielkie środki nie tylko na ich bieżące utrzymanie czy programy odnowy, ale także na znaczące remonty, przebudowę istniejących dróg i budowę nowych – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Ten proces inwestycyjny się nie kończy, na bieżąco jesteśmy gotowi z kolejnymi projektami modernizacji i jeśli tylko pojawiają się nowe możliwości finansowania, to przystępujemy do działań. Wszystkie te zaplanowane i przedstawione dziś zamierzenia powinny zostać zrealizowane do końca 2030 roku.

– Równolegle rozwijamy sieć ścieżek rowerowych oraz autonomicznych dróg rowerowo-pieszych – dodaje wicemarszałkini województwa Katarzyna Sobiech. – To ma być atrakcyjna alternatywa dla transportu tradycyjnego, w dodatku komfortowa i bezpieczna. W najbliższym czasie planujemy budowę 130 km takich dróg, które powstają z udziałem samorządów lokalnych.

Jedną z pierwszych realizowanych inwestycji będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Kikity. Całkowita długość odcinka objętej rozbudową wyniesie 1,220 km. Zakres robót przewiduje m.in. rozbudowę istniejącej nawierzchni, przebudowę i budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, odwodnienia, rowów przydrożnych i melioracyjnych, przepustów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego.

– To jeden z najgorszych odcinków na drogach naszego województwa, niektórzy nawet wątpili, że jest częścią drogi wojewódzkiej, jednak ostatnie dwa poświęciliśmy na zaprojektowanie jej remontu – mówi dyrektor Waldemar Królikowski.

Wartość robót budowlanych wynosi ponad 9,7 mln zł.

– Wygospodarowaliśmy te środki w naszym budżecie, przeznaczone na projekt i modernizację, bo też ta droga tego pilnie wymaga – mówi marszałek Marcin Kuchciński.

Realizacja robót ma się rozpocząć jeszcze w sierpniu tego roku i potrwać do 25 sierpnia roku 2027.

– To odcinek niezbyt długi, ale skomplikowany, jednak jak zawsze deklarujemy wykonanie prac terminowo i w jak najwyższym stopniu jakościowo – mówi Paweł Janicki, dyrektor rejonu Budimex, wykonawca robót.

Przedstawiono planowane inwestycje na drogach wojewódzkich na najbliższe lata.

Zadania wprowadzone do realizacji:

1. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 w zakresie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 9 w Iławie:

długość – 0,54 km,

szacowana wartość – 120,622 mln zł,

planowane rozpoczęcie robót budowlanych – III kwartał 2027,

planowane zakończenie – I kwartał 2030.

2. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku od granicy województwa do Małdyt:

długość – 16,87 km,

szacowana wartość – 186,8 mln zł,

planowane rozpoczęcie robót budowlanych – III kwartał 2027,

planowane zakończenie – IV kwartał 2029.

3. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Bronowo – Różnowo – Susz:

długość – 5,7 km,

szacowana wartość – 134,125 mln zł,

planowane rozpoczęcie robót budowlanych – II kwartał 2027,

planowane zakończenie – IV kwartał 2029,

4. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538na odcinku DW 541 (Grodziczno) – DW 542 (Uzdowo) – ETAP A:

długość – 11,94 km,

szacowana wartość – 131,4 mln zł,

planowane rozpoczęcie robót budowlanych – IV kwartał 2027,

planowane zakończenie – II kwartał 2030.

Na etapie prac projektowych są:

budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 519, stanowiącej obejście miasta Morąga , długość – 5,04 km, szacowana wartość – 160,545 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – grudzień 2027 roku,

, długość – 5,04 km, szacowana wartość – 160,545 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – grudzień 2027 roku, budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 651 do DK 65 , długość – 2,30 km, szacowana wartość – 41,820 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – sierpień 2027 roku,

, długość – 2,30 km, szacowana wartość – 41,820 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – sierpień 2027 roku, budowa obejścia Bisztynka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 , długość – 2,50 km, szacowana wartość – 47,048 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – październik 2027 roku,

, długość – 2,50 km, szacowana wartość – 47,048 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – październik 2027 roku, budowa łącznika dróg wojewódzkich 513 i 527 w Pasłęku , długość – 0,76 km, szacowana wartość – 36,252 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – maj 2027 roku,

, długość – 0,76 km, szacowana wartość – 36,252 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – maj 2027 roku, budowa obejścia miasta Działdowo , długość – 12 km, szacowana wartość – 174 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – III kwartał 2029 roku,

, długość – 12 km, szacowana wartość – 174 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – III kwartał 2029 roku, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego – DW 541 , długość – 12,7 km, szacowana wartość – 152,4 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – I kwartał 2027 roku,

, długość – 12,7 km, szacowana wartość – 152,4 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – I kwartał 2027 roku, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku DW 541 (Grodziczno) – DW 542 (Uzdowo) – ETAP B, C i D, długość – 14,56 km, szacowana wartość – 146,82 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – IV kwartał 2027 roku,

– ETAP B, C i D, długość – 14,56 km, szacowana wartość – 146,82 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – IV kwartał 2027 roku, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku granica Nowego Miasta Lubawskiego – rondo DK15 , długość – 1,32 km, szacowana wartość – 19,8 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – I kwartał 2028 roku,

, długość – 1,32 km, szacowana wartość – 19,8 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – I kwartał 2028 roku, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Elbląg – Pogrodzie , długość – 12,5 km, szacowana wartość – 182,72 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – I kwartał 2028 roku,

, długość – 12,5 km, szacowana wartość – 182,72 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – I kwartał 2028 roku, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Orneta – Dobre Miasto , długość – 22,89 km, szacowana wartość – 329,035 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – IV kwartał 2028 roku,

, długość – 22,89 km, szacowana wartość – 329,035 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – IV kwartał 2028 roku, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo – Orzyny , długość – 27 km, szacowana wartość – 379,748 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – III kwartał 2028 roku,

, długość – 27 km, szacowana wartość – 379,748 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – III kwartał 2028 roku, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 na odcinku Jeziorany – Barczewo, długość – 16,32 km, szacowana wartość – 247,818 mln zł, planowane zakończenie prac projektowych – II kwartał 2029 roku,

Na etapie dokumentacji projektowej są także drogi dla pieszych i rowerów (razem: 132,05 km):

DW 504 – rozbudowa DW 504 na odcinku Frombork – Stępień – 5,36 km,

– 5,36 km, DW 504 – rozbudowa DW 504 na odcinku Frombork – Krzyżewo – 6,05 km,

– 6,05 km, DW 513 – rozbudowa DW 513 na odcinku Rondo Babiak – Lidzbark Warmiński – etap I odcinek Lidzbark Warmiński – Lauda – 2,26 km,

– 2,26 km, DW 527 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – DP1203N – 20,20 km,

– 20,20 km, DW 528 – rozbudowa DW 528 na odcinku Orneta – Osiedle Kruczy Las-SUW Orneta – 1,99 km,

– 1,99 km, DW 537 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 na odcinku od Lubawy (Sanktuarium Maryjne w Lipach) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1355 – 2,06 km,

– 2,06 km, DW 538 – rozbudowa drogi rowerowej nr 538 – zmiana przebiegu od km 3+700 do końca opracowania na odcinku będącym w zarządzie GDDKiA – 0,25 km,

– 0,25 km, DW 541 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku granica miasta Lidzbark – rondo , ul. Zieluńska – 1,46 km,

, ul. Zieluńska – 1,46 km, DW 541 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lidzbark , ul. Główny Dworzec od km 32+208 do km 34+258 – 2,05 km,

, ul. Główny Dworzec od km 32+208 do km 34+258 – 2,05 km, DW 542 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 542 na odcinku Filice – Działdowo – 4,15 km,

– 4,15 km, DW 544 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Piaseczno – 5,6 km,

– 5,6 km, DW 544 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Cibórz – 2,42 km,

– 2,42 km, DW 544 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Cibórz – Działdowo w – 18,8 km,

w – 18,8 km, DW 591 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn wzdłuż ulic: Pocztowej, Dworcowej, Chopina i Bydgoskiej – 1,31km,

wzdłuż ulic: Pocztowej, Dworcowej, Chopina i Bydgoskiej – 1,31km, DW 592 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn wzdłuż ulic: Sikorskiego i Daszyńskiego – 2,33 km,

wzdłuż ulic: Sikorskiego i Daszyńskiego – 2,33 km, DW 594 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 594 na odcinku Św. Lipka – Kętrzyn – zadanie 1, gmina Reszel – 6,78 km,

– zadanie 1, gmina Reszel – 6,78 km, DW 594 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 594 na odcinku Św. Lipka – Kętrzyn – zadanie 2, gmina Kętrzyn – 4,71km,

– zadanie 2, gmina Kętrzyn – 4,71km, DW 600 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Szczytno – Nowe Kiejkuty – 8,54 km,

– 8,54 km, DW 609 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 609 na odcinku Mikołajki – Nowa Ukta – 13,40 km,

– 13,40 km, DW 609 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 609 na odcinku Nowa Ukta – Ukta – 1,5 km,

– 1,5 km, DW 610 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 610 na odcinku Ukta – Ruciane Nida – 4,7 km,

– 4,7 km, DW 619 – rozbudowa DW 619 w ciągu ul. 11 Listopada w Ostródzie w granicach administracyjnych miasta – 1,97 km,

w granicach administracyjnych miasta – 1,97 km, DW 621 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Ełk – Nowa Wieś Ełcka – 3,55 km,

– 3,55 km, DW 655 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Olecko – Wieliczki – 3,68 km,

– 3,68 km, DW 656 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 na odcinku Woszczele – Ełk – 6,39 km.

Podsumowanie:

Zadania wprowadzane do realizacji – 35,05 km, 0,6 mld zł.

Zadania na etapie projektowania – 129,89 km, 1,9 mld zł.

Budowa dróg dla rowerów – 132,05 km, 0,3 mld zł.

Łącznie – 296,99 km, 2,8 mld zł.