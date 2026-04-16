Dni Iławy 2026. Już wiadomo, kto wystąpi podczas tegorocznego święta miasta

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-04-16 10:58

Iławskie Centrum Kultury, czyli główny organizator Dni Iławy, ogłosiło właśnie nazwy wykonawców podczas tegorocznych Dni Iławy. Wprawdzie święto Iławy będzie trwało dwa dni, ale gwiazdy zaśpiewają i zagrają jednego dnia, 4 lipca.

Dni Iławy 2025

Autor: ICK/ Archiwum prywatne

Tradycyjne święto Iławy odbędzie się w tym roku 3 i 4 lipca. Pierwszego dnia, w piątek, odbędzie się potańcówka pod chmurką. Przygrywał będzie do niej zespół Standard. Park Miejski przy "żabie", start o 20:00. Wstęp będzie bezpłatny. 

Natomiast 4 lipca, w sobotę na boisku bocznym przy miejskim stadionie, wystąpią:

Beata Kozidrak i zespół Bajm, Zalia oraz zespół Enej. 

Początek o 19:00.Wejście na to wydarzenie będzie płatne: 35 zł (ale tańsze dla posiadaczy Iławskiej Karty Mieszkańca: 10 zł).  Sprzedaż biletów wystartuje wkrótce.

Quiz: Połącz aktora z jego rolą w serialu "Plebania"
Pytanie 1 z 13
ks. Antoni Wójtowicz
Barwy szczęścia. On będzie nowym ukochanym Józefiny! Artykuł Weroniki wywoła konflikt z Kornelem
dni iławy
iława wypoczynek
iława