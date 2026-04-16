Dni Iławy 2026. Już wiadomo, kto wystąpi podczas tegorocznego święta miasta

Tradycyjne święto Iławy odbędzie się w tym roku 3 i 4 lipca. Pierwszego dnia, w piątek, odbędzie się potańcówka pod chmurką. Przygrywał będzie do niej zespół Standard. Park Miejski przy "żabie", start o 20:00. Wstęp będzie bezpłatny.

Natomiast 4 lipca, w sobotę na boisku bocznym przy miejskim stadionie, wystąpią:

Beata Kozidrak i zespół Bajm, Zalia oraz zespół Enej.

Początek o 19:00.Wejście na to wydarzenie będzie płatne: 35 zł (ale tańsze dla posiadaczy Iławskiej Karty Mieszkańca: 10 zł). Sprzedaż biletów wystartuje wkrótce.

