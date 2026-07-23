Dni Gminy Kurzętnik i Grupy Expom 2026: Smaki, Muzyka i Gwiazdy na Górze Zamkowej!

Mieszkańcy gminy Kurzętnik oraz licznie przybyli goście mogą szykować się na niezapomniane popołudnie i wieczór. Tegoroczny program Dni Gminy Kurzętnik i Grupy Expom łączy tradycyjne polskie smaki z potężną dawką rozrywki dla całych rodzin.

Wielkie Grillowanie „Grill & Chill” i Smaki całej Polski

Zabawa na Górze Zamkowej rozpocznie się już o godzinie 14:00. Trzy kluczowe filary kulinarnej części festiwalu to:

Festiwal KGW „Polska od Kuchni” – swoje popisowe potrawy, wypieki i tradycyjne wyroby zaprezentują Koła Gospodyń Wiejskich z całego kraju.

Wielkie Grillowanie („Grill & Chill”) – pachnąca strefa rusztu i relaksu na świeżym powietrzu.

Kurczak Zagrodowy od Kuchni – wyjątkowy obiad z udziałem znanego szefa kuchni Jakuba Steuermarka.

Jarmark produktów regionalnych – stoiska z naturalnymi miodami, wędlinami, serami i rękodziełem.

Dla najmłodszych przygotowano bogato wyposażoną Strefę Malucha, w której czekać będą darmowe animacje, gry i zabawy. Jak zapewniają organizatorzy: „Od nas na pewno nie wyjdziesz głodny!”

Harmonogram Wydarzenia

14:00 – Start wydarzenia, strefa gastronomii, Wielkie Grillowanie, Festiwal KGW oraz Strefa Malucha

17:00 – Oficjalne rozpoczęcie Dni Gminy Kurzętnik i Grupy Expom na scenie głównej

19:00 – Koncert zespołu HORYZONTY (Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka)

20:30 – KONCERT GWIAZDY: SMOLASTY

22:00 – KONCERT GWIAZDY: MICHAŁ WIŚNIEWSKI

23:30 – Gorąca Zabawa z DJ-em do późnych godzin nocnych

Koncertowa Eksplozja na Górze Zamkowej

Muzyczny wieczór rozpocznie się o 19:00 nastrojowym koncertem zespołu Horyzonty, który przypomnie niezapomniane hity Krzysztofa Krawczyka.

O godzinie 20:30 scenę przejmie Smolasty – jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia, gwarantujący współczesne rytmy pop/hip-hop i energetyczne widowisko.

Kulminacją imprezy o godzinie 22:00 będzie występ legendarnego lidera zespołu Ich Troje – Michała Wiśniewskiego, którego międzypokoleniowe przeboje z pewnością odśpiewa cała zgromadzona publiczność.

Organizatorzy i Partnerzy: Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku, Grupa EXPOM, EXPOM Eco-Energy, KONTER Konstrukcje Stalowe, WEREX, Ministerstwo Sportu i Turystyki.