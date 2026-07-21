Reggae na statku! Żegluga Ostródzko-Elbląska przygotowała atrakcję na Ostróda Reggae Festiwal!

Czy żegluga ma coś wspólnego z muzyką reggae? Oczywiście, że tak! Wszak ten gatunek muzyczny wywodzi się z Jamajki, czyli wyspy położonej na Morzu Karaibskim, na którą niegdyś prowadziła tylko droga wodna. Co prawda, Żegluga Ostródzko-Elbląska nie ma tam swoich jednostek (jeszcze!), za to jej statki nabiorą reggae-klimatu podczas zbliżającego się wielkimi krokami Ostróda Reggae Festiwalu!

Reggae Rejsy – specjalnie dla Was!

W trakcie trwania Festiwalu – w dniach 24, 25 i 26 lipca – rejsy statkami po Jeziorze Drwęckim w klimacie reggae właśnie! Na pokładzie jednostek będzie można posłuchać muzyki, poczuć niezwykły klimat tej imprezy, a przy okazji rozkoszować się pięknym widokiem – prawie jak na Jamajce. Pod hasłem "Pływamy z muzyką co godzinę!"

Terminarz reggae rejsów z Żeglugą Ostródzko-Elbląską:

Piątek 24 lipca 2026

o godzinie: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Sobota 25 lipca 2026

o godzinie: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Niedziela 26 lipca 2026

o godzinie: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Koszt biletu dla dzieci do wieku 8 lat to 5 złotych, a dla pozostałych osób – 25 zł. Bilety do nabycia są już w Biurze Obsługi Klienta w Ostródzie ul. Mickiewicza 9a, tel. 609 520 900 oraz online na stronie www.zegluga.com.pl. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Dodatkowo każdy kto odwiedzi biuro otrzyma kod rabatowy 10% do wykorzystania na wszystkie rejsy po pochylniach w 2026 roku!

OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL 2026

Jak czytamy w materiałach prasowych przygotowanych przez organizatorów Ostróda Reggae Festiwal

- 25 lat temu w Ostródzie odbyła się pierwsza edycja Ostróda Reggae Festival. Dziś impreza jest jednym z głównych miejsc celebracji wywodzącej się z Jamajki muzyki w Europie. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 23-26 lipca 2026 na terenie Amfiteatru oraz Stadionu Miejskiego w Ostródzie i będzie wielkim świętem w duchu marley’owskiego One Love.

Ostróda - synonim reggae w Polsce

Ostróda Reggae Festival od początku konsekwentnie i nie oglądając się na mody, stawia na muzykę wywodzącą się z drugiej strony globu. Jak pokazuje sukces ORF, z pozoru tylko egzotyczna kultura niesie uniwersalne przesłanie dla świata i znajduje zwolenników w każdym miejscu, również w Polsce. W Ostródzie wychowały się już całe pokolenia fanów i muzyków, a lista występujących artystów, z największymi światowymi gwiazdami gatunku, wypełniłaby wiele kart. Nazwa Ostróda stała się dla wielu osób wręcz synonimem reggae w Polsce.

Publiczność festiwalu jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku, pochodzenia, koloru skóry czy języka, jednak wszystkich łączy pozytywny i otwarty stosunek do świata i szacunek dla innych, przekładający się na wyjątkową atmosferę podczas imprezy. Muzyka promująca takie wartości jest magnesem ściągającym do miasta tysiące ludzi zarówno z Polski, jak i wielu odległych miejsc Europy i świata. Tutaj można przekonać się jak różnorodna i nośna może być tradycja muzyczna narodzona w latach 60. ubiegłego wieku na Jamajce.

Barwny, międzynarodowy i godny okrągłej rocznicy program

Tegoroczna edycja to niezwykle barwny, międzynarodowy i godny okrągłej rocznicy program, wypełniony największymi gwiazdami. Do Ostródy po raz pierwszy przybywa ikona jamajskiego reggae, który przejął pochodnię roots od Boba Marley’a – Burning Spear z zespołem. Korzenną wibrację ze źródeł przywiozą również The Congos oraz Culture feat. Kenyatta Hill – topowe marki i gwarancja najwyższej jakości. Jamajski Włoch Alborosie powraca do Ostródy jako globalna gwiazda. Klubowe taneczne wibracje zapewnią niezawodni Dub Pistols z Londynu, a najwyższe duchowe doznania dostarczy mistrz ceremonii z Nowej Kaledonii – Marcus Gad.

Silnie reprezentowane będą kobiety: jamajska wojowniczka młodego pokolenia – Hempress Sativa czy „Female Reggae Voices” - specjalny show dancehall reggae z wokalistkami z czterech krajów: Samora, Yeza, Ammoye i Zoe Mazah. Jamajka Nadia McAnuff zaśpiewa ze swoim rodakiem BLVK H3RO. Z charakterystyczną wokalistką przybywają też Ministry of Echology - główna siła reggae na Litwie.

Program głównej sceny Red wypełniony jest tym, co najlepsze w polskim reggae. Oprócz stałych gości Vavamuffin, Tabu, Bakshish, Maleo czy Shashamane powracają legendy z przeszłości – Tumbao czy Katharsis.

DJ’ska Green Stage zapowiada inwazję renomowanych gwiazd digital dub: Weeding Dub i Ondubground z Francji oraz brytyjsko-nigeryjskiego duetu Alpha Steppa X Nai-Jah. Tutaj kilkunastu przyjaciół w specjalnym secie „Tribute to Bas Tajpan” odda hołd artyście, który pozostał w sercach, a dwie wiodące polskie ekipy soundsystemowe przywiozą swoje zestawy nagłośnieniowe na Pandadread vs. Roots Revival 20 Years Sound System Clash. Będą sprawdzeni mistrzowie parkietów: Dancehall Masak-Rah, Splendid, Love Sen-C Music czy Joint Venture Sound System. Na podobnej w charakterze scenie Yellow wystąpi m.in. Radikal Guru.

Festiwal to nie tylko muzyka na pięciu scenach (Red, Green, Yellow, molo, amfiteatr) – co roku w programie imprezy zobaczyć można spotkania, warsztaty, projekcje filmowe, zajęcia taneczne, czy kreatywne dziecięce aktywności w dedykowanej maluchom specjalnie stworzonej strefie. Oprócz scen na festiwalowym terenie graniczącym z polem namiotowym przestrzeń wypełniają dziesiątki barwnych stoisk.

Nowością w tym roku będzie Marsz Pozytywnych Wibracji - kolorowy, muzyczny i pełen dobrej energii korowód, niosący przesłanie pokoju, szacunku i jedności, który z okazji 25. lecia imprezy przejdzie przez Ostródę.