Dni Zalewa 2026: Dwa dni muzyki, sportu i wyjątkowej zabawy!

Tegoroczne obchody Dni Zalewa zapowiadają się niezwykle widowiskowo. Organizatorzy zadbali o zróżnicowany harmonogram, w którym każdy – od pasjonatów sportu i rywalizacji sołeckiej, przez najmłodszych, po miłośników dobrej muzyki tanecznej i humoru – znajdzie coś dla siebie.

Sobota, 25 lipca: Sportowe emocje, Gala Kickboxingu i muzyczne hity

Sobotni maraton atrakcji rozpocznie się już o poranku. O godzinie 07:00 sympatycy wędkarstwa staną do rywalizacji w Zawodach Wędkarskich.

O 10:00 na boisku wystartuje Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Zalewa, a od 12:00 lokalne społeczności zmierzą się w pełnych humoru Zawodach Sołeckich i Osiedlowych.

Uroczyste i oficjalne otwarcie Dni Zalewa 2026 nastąpi o godzinie 15:00. Tuż po nim, o 15:20, publiczność będzie mogła podziwiać widowiskowe pojedynki podczas głośnego wydarzenia Zalewo Fight – Gali KICKBOXINGU.

Wieczór upłynie pod znakiem koncertowych emocji:

18:00 – Koncert popularnego zespołu MEJK, który rozgrzeje publiczność swoimi tanecznymi przebojami.

20:00 – Gwiazda wieczoru: zespół WEEKEND, twórcy m.in. gigantycznego hitu „Ona tańczy dla mnie”.

21:30 – Zabawa taneczna pod gwiazdami z DJ RYCHU.

22:30 – Konkurs tańca amatorskiego o Puchar Burmistrza.

Zabawa w sobotnią noc potrwa aż do godziny 03:00.

Niedziela, 26 lipca: Magia, dziecięcy uśmiech i Kabaret OT.TO

Niedzielny program zdominują atrakcje rodzinne i artystyczne:

10:00 – Turniej Piłki Dziecięcej o Puchar Burmistrza Zalewa.

14:00 – Widowiskowy program dla całych rodzin: Comedy Magic Show.

15:30 – Prezentacja lokalnych talentów i występy laureatów konkursów: „Przedszkolada” oraz „W Rytmie Polskiej Piosenki”.

17:00 – Gwiazda niedzielnego popołudnia: legendarne trio KABARET OT.TO, gwarantujące dużą dawkę doskonałego humoru i piosenek kabaretowych.

18:30 – Zaskakujący i barwny pokaz EXZOTIC SHOW.

Oficjalne zakończenie Dni Zalewa 2026 zaplanowano na godzinę 20:00.

Atrakcje towarzyszące przez cały weekend

Oprócz występów scenicznych i turniejów, uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z licznych stref rozrywki:

🍔 Strefa Gastronomiczna z potrawami z grilla, przekąskami i napojami.

🎡 Wesołe Miasteczko i Dmuchańce dla najmłodszych.

🚁 Loty Helikopterem – okazja do podziwiania panoramy Zalewa z lotu ptaka.

🛍️ Stragany z zabawkami, rękodziełem i pamiątkami.

Organizatorzy: Gmina Zalewo, M-GCK w Zalewie (Miejsko-Gminne Centrum Kultury).

Autor: UM Zalewo/ Materiały prasowe