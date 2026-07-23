Dni Zalewa 2026: Dwa dni muzyki, sportu i wyjątkowej zabawy!

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-07-23 9:35

Już 25 i 26 lipca 2026 roku odbędzie się coroczne święto Gminy Zalewo. Burmistrz Piotr Pietrasik oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie serdecznie zapraszają mieszkańców oraz gości na weekend pełen emocji sportowych, pokazów artystycznych i koncertów ogólnopolskich gwiazd.

Tłum ludzi bawi się przed sceną podczas imprezy plenerowej. O Dniach Zalewa 2026 przeczytasz na Eska Iława.
Autor: Miejsko-Gminne Centrum Kultury W Zalewie/ Facebook Dni Zalewa 2025

Tegoroczne obchody Dni Zalewa zapowiadają się niezwykle widowiskowo. Organizatorzy zadbali o zróżnicowany harmonogram, w którym każdy – od pasjonatów sportu i rywalizacji sołeckiej, przez najmłodszych, po miłośników dobrej muzyki tanecznej i humoru – znajdzie coś dla siebie.

Sobota, 25 lipca: Sportowe emocje, Gala Kickboxingu i muzyczne hity

Sobotni maraton atrakcji rozpocznie się już o poranku. O godzinie 07:00 sympatycy wędkarstwa staną do rywalizacji w Zawodach Wędkarskich.

O 10:00 na boisku wystartuje Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Zalewa, a od 12:00 lokalne społeczności zmierzą się w pełnych humoru Zawodach Sołeckich i Osiedlowych.

Uroczyste i oficjalne otwarcie Dni Zalewa 2026 nastąpi o godzinie 15:00. Tuż po nim, o 15:20, publiczność będzie mogła podziwiać widowiskowe pojedynki podczas głośnego wydarzenia Zalewo Fight – Gali KICKBOXINGU.

Wieczór upłynie pod znakiem koncertowych emocji:

  • 18:00 – Koncert popularnego zespołu MEJK, który rozgrzeje publiczność swoimi tanecznymi przebojami.
  • 20:00 – Gwiazda wieczoru: zespół WEEKEND, twórcy m.in. gigantycznego hitu „Ona tańczy dla mnie”.
  • 21:30 – Zabawa taneczna pod gwiazdami z DJ RYCHU.
  • 22:30 – Konkurs tańca amatorskiego o Puchar Burmistrza.

Zabawa w sobotnią noc potrwa aż do godziny 03:00.

Niedziela, 26 lipca: Magia, dziecięcy uśmiech i Kabaret OT.TO

Niedzielny program zdominują atrakcje rodzinne i artystyczne:

  • 10:00 – Turniej Piłki Dziecięcej o Puchar Burmistrza Zalewa.
  • 14:00 – Widowiskowy program dla całych rodzin: Comedy Magic Show.
  • 15:30 – Prezentacja lokalnych talentów i występy laureatów konkursów: „Przedszkolada” oraz „W Rytmie Polskiej Piosenki”.
  • 17:00 – Gwiazda niedzielnego popołudnia: legendarne trio KABARET OT.TO, gwarantujące dużą dawkę doskonałego humoru i piosenek kabaretowych.
  • 18:30 – Zaskakujący i barwny pokaz EXZOTIC SHOW.

Oficjalne zakończenie Dni Zalewa 2026 zaplanowano na godzinę 20:00.

Atrakcje towarzyszące przez cały weekend

Oprócz występów scenicznych i turniejów, uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z licznych stref rozrywki:

  • 🍔 Strefa Gastronomiczna z potrawami z grilla, przekąskami i napojami.
  • 🎡 Wesołe Miasteczko i Dmuchańce dla najmłodszych.
  • 🚁 Loty Helikopterem – okazja do podziwiania panoramy Zalewa z lotu ptaka.
  • 🛍️ Stragany z zabawkami, rękodziełem i pamiątkami.

Organizatorzy: Gmina Zalewo, M-GCK w Zalewie (Miejsko-Gminne Centrum Kultury).

plakat dni zalewa 2026
Autor: UM Zalewo/ Materiały prasowe
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Jest trudno, zaliczamy już od 4/10!
Pytanie 1 z 10
Który z nich uchodzi za archetyp "człowieka renesansu"?
zalewo
imprezy zalewo
Koncerty 2026
kultura