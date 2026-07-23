Dni Zalewa 2026: Dwa dni muzyki, sportu i wyjątkowej zabawy!

Tegoroczne obchody Dni Zalewa zapowiadają się niezwykle widowiskowo. Organizatorzy zadbali o zróżnicowany harmonogram, w którym każdy – od pasjonatów sportu i rywalizacji sołeckiej, przez najmłodszych, po miłośników dobrej muzyki tanecznej i humoru – znajdzie coś dla siebie.
Sobota, 25 lipca: Sportowe emocje, Gala Kickboxingu i muzyczne hity
Sobotni maraton atrakcji rozpocznie się już o poranku. O godzinie 07:00 sympatycy wędkarstwa staną do rywalizacji w Zawodach Wędkarskich.
O 10:00 na boisku wystartuje Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Zalewa, a od 12:00 lokalne społeczności zmierzą się w pełnych humoru Zawodach Sołeckich i Osiedlowych.
Uroczyste i oficjalne otwarcie Dni Zalewa 2026 nastąpi o godzinie 15:00. Tuż po nim, o 15:20, publiczność będzie mogła podziwiać widowiskowe pojedynki podczas głośnego wydarzenia Zalewo Fight – Gali KICKBOXINGU.
Wieczór upłynie pod znakiem koncertowych emocji:
- 18:00 – Koncert popularnego zespołu MEJK, który rozgrzeje publiczność swoimi tanecznymi przebojami.
- 20:00 – Gwiazda wieczoru: zespół WEEKEND, twórcy m.in. gigantycznego hitu „Ona tańczy dla mnie”.
- 21:30 – Zabawa taneczna pod gwiazdami z DJ RYCHU.
- 22:30 – Konkurs tańca amatorskiego o Puchar Burmistrza.
Zabawa w sobotnią noc potrwa aż do godziny 03:00.
Niedziela, 26 lipca: Magia, dziecięcy uśmiech i Kabaret OT.TO
Niedzielny program zdominują atrakcje rodzinne i artystyczne:
- 10:00 – Turniej Piłki Dziecięcej o Puchar Burmistrza Zalewa.
- 14:00 – Widowiskowy program dla całych rodzin: Comedy Magic Show.
- 15:30 – Prezentacja lokalnych talentów i występy laureatów konkursów: „Przedszkolada” oraz „W Rytmie Polskiej Piosenki”.
- 17:00 – Gwiazda niedzielnego popołudnia: legendarne trio KABARET OT.TO, gwarantujące dużą dawkę doskonałego humoru i piosenek kabaretowych.
- 18:30 – Zaskakujący i barwny pokaz EXZOTIC SHOW.
Oficjalne zakończenie Dni Zalewa 2026 zaplanowano na godzinę 20:00.
Atrakcje towarzyszące przez cały weekend
Oprócz występów scenicznych i turniejów, uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z licznych stref rozrywki:
- 🍔 Strefa Gastronomiczna z potrawami z grilla, przekąskami i napojami.
- 🎡 Wesołe Miasteczko i Dmuchańce dla najmłodszych.
- 🚁 Loty Helikopterem – okazja do podziwiania panoramy Zalewa z lotu ptaka.
- 🛍️ Stragany z zabawkami, rękodziełem i pamiątkami.
Organizatorzy: Gmina Zalewo, M-GCK w Zalewie (Miejsko-Gminne Centrum Kultury).