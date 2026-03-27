Celnicy z Warmińsko-Mazurskiego udaremnili próbę wywozu skarbów do Rosji!

Podczas nocnej służby z 20 na 21 marca 2026 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego wytypowali do kontroli pojazd na niemieckich numerach rejestracyjnych. W wyniku szczegółowej kontroli funkcjonariusze udaremnili próbę nielegalnego wywozu do Rosji cennych przedmiotów kolekcjonerskich.

Kierujący pojazdem obywatel Niemiec przewoził ukryte w bagażniku monety pochodzące z okresu od XVIII do XX wieku, banknoty kolekcjonerskie, medale oraz przedmioty okolicznościowe z grawerami nawiązującymi do olimpiady z 1936 r.

Przedmioty ukryte były we wnęce koła zapasowego pod wykładziną. Łącznie zabezpieczono 517 szt. monet i 159 szt. banknotów. Wstępna wartość zabezpieczonych przedmiotów szacowana jest na ok. 65 tys. zł., jednak ostatecznej oceny wieku, wartości historycznej i rynkowej dokona biegły.

Wobec podróżnego wszczęto postępowanie, a ujawniona kolekcja została zabezpieczona do dalszych czynności.