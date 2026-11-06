Bezpieczeństwo na przejściach pod lupą. Policjanci podsumowali akcję „NURD” w powiecie iławskim

Bezpieczeństwo na drogach zależy od wzajemnego szacunku i bezwzględnego przestrzegania przepisów przez każdą ze stron – zarówno przez pieszych, jak i kierowców. Policja zapowiada bezkompromisowe wyciąganie konsekwencji wobec osób ignorujących prawo w rejonie przejść.

Ponad 140 wykroczeń w jeden dzień

W czwartek, 5 listopada 2026 roku, na drogach przeprowadzono wzmożone działania ukierunkowane na ochronę pieszych, rowerzystów oraz użytkowników nowoczesnych środków transportu osobistego. Bilans jednodniowej akcji pokazuje, jak wiele pracy wciąż stoi przed mundurowymi w zakresie edukacji i egzekwowania prawa.

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili łącznie 142 wykroczenia.

Kto trafiał pod lupę mundurowych?

Policjanci reagowali na błędy i przewinienia wszystkich grup uczestników ruchu drogowego. Statystyka przeprowadzonych interwencji przedstawia się następująco:

Grupa uczestników ruchu Liczba podjętych interwencji / ujawnionych wykroczeń Piesi 65 Rowerzyści 39 Kierujący hulajnogami elektrycznymi 5 Przekroczenia prędkości przez kierowców w rejonie przejść 17

Uwaga: Funkcjonariusze bacznie przyglądali się również użytkownikom urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz urządzeń wspomagających ruch (UWR).

To działania kluczowe dla ludzkiego życia

Znaczenie cyklicznych akcji profilaktyczno-kontrolnych podkreśla kadra kierownicza iławskiej komendy.

"Takie działania są w obecnych czasach bardzo ważne, gdyż mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym." — nadkom. Mirosław Kowalski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego iławskiej jednostki.

Policjanci nieustannie przypominają: niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w starciu z rozpędzonym samochodem nie mają żadnych szans. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy ściągali nogę z gazu przed pasami, a piesi i rowerzyści stosowali się do sygnalizacji oraz dbali o własną widoczność.

Uważaj na nadmierną prędkość w rejonie pasów. To właśnie tam najczęściej dochodzi do potrąceń o tragicznych skutkach. Mandaty za rażące łamanie przepisów wobec pieszych są dziś wyjątkowo surowe.