Bezpieczeństwo na przejściach pod lupą. Policjanci podsumowali akcję „NURD” w powiecie iławskim

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-11-06 13:45

Przejścia dla pieszych, które z założenia powinny być azylem bezpieczeństwa, wciąż pozostają miejscami, gdzie dochodzi do największej liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Aby przeciwdziałać tym statystykom, funkcjonariusze policji regularnie prowadzą działania pod kryptonimem „NURD” (Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego). Ostatnia taka akcja przyniosła zatrważającą liczbę ujawnionych wykroczeń.

Bezpieczeństwo na drogach zależy od wzajemnego szacunku i bezwzględnego przestrzegania przepisów przez każdą ze stron – zarówno przez pieszych, jak i kierowców. Policja zapowiada bezkompromisowe wyciąganie konsekwencji wobec osób ignorujących prawo w rejonie przejść.

Ponad 140 wykroczeń w jeden dzień

W czwartek, 5 listopada 2026 roku, na drogach przeprowadzono wzmożone działania ukierunkowane na ochronę pieszych, rowerzystów oraz użytkowników nowoczesnych środków transportu osobistego. Bilans jednodniowej akcji pokazuje, jak wiele pracy wciąż stoi przed mundurowymi w zakresie edukacji i egzekwowania prawa.

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili łącznie 142 wykroczenia.

Kto trafiał pod lupę mundurowych?

Policjanci reagowali na błędy i przewinienia wszystkich grup uczestników ruchu drogowego. Statystyka przeprowadzonych interwencji przedstawia się następująco:

Grupa uczestników ruchuLiczba podjętych interwencji / ujawnionych wykroczeń
Piesi65
Rowerzyści39
Kierujący hulajnogami elektrycznymi5
Przekroczenia prędkości przez kierowców w rejonie przejść17

Uwaga: Funkcjonariusze bacznie przyglądali się również użytkownikom urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz urządzeń wspomagających ruch (UWR).

To działania kluczowe dla ludzkiego życia

Znaczenie cyklicznych akcji profilaktyczno-kontrolnych podkreśla kadra kierownicza iławskiej komendy.

"Takie działania są w obecnych czasach bardzo ważne, gdyż mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym." — nadkom. Mirosław Kowalski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego iławskiej jednostki.

Policjanci nieustannie przypominają: niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w starciu z rozpędzonym samochodem nie mają żadnych szans. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy ściągali nogę z gazu przed pasami, a piesi i rowerzyści stosowali się do sygnalizacji oraz dbali o własną widoczność.

Uważaj na nadmierną prędkość w rejonie pasów. To właśnie tam najczęściej dochodzi do potrąceń o tragicznych skutkach. Mandaty za rażące łamanie przepisów wobec pieszych są dziś wyjątkowo surowe.

 

ROLKI