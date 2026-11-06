Bezpieczeństwo na przejściach pod lupą. Policjanci podsumowali akcję „NURD” w powiecie iławskim

Bezpieczeństwo na drogach zależy od wzajemnego szacunku i bezwzględnego przestrzegania przepisów przez każdą ze stron – zarówno przez pieszych, jak i kierowców. Policja zapowiada bezkompromisowe wyciąganie konsekwencji wobec osób ignorujących prawo w rejonie przejść.
Ponad 140 wykroczeń w jeden dzień
W czwartek, 5 listopada 2026 roku, na drogach przeprowadzono wzmożone działania ukierunkowane na ochronę pieszych, rowerzystów oraz użytkowników nowoczesnych środków transportu osobistego. Bilans jednodniowej akcji pokazuje, jak wiele pracy wciąż stoi przed mundurowymi w zakresie edukacji i egzekwowania prawa.
Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili łącznie 142 wykroczenia.
Kto trafiał pod lupę mundurowych?
Policjanci reagowali na błędy i przewinienia wszystkich grup uczestników ruchu drogowego. Statystyka przeprowadzonych interwencji przedstawia się następująco:
|Grupa uczestników ruchu
|Liczba podjętych interwencji / ujawnionych wykroczeń
|Piesi
|65
|Rowerzyści
|39
|Kierujący hulajnogami elektrycznymi
|5
|Przekroczenia prędkości przez kierowców w rejonie przejść
|17
Uwaga: Funkcjonariusze bacznie przyglądali się również użytkownikom urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz urządzeń wspomagających ruch (UWR).
To działania kluczowe dla ludzkiego życia
Znaczenie cyklicznych akcji profilaktyczno-kontrolnych podkreśla kadra kierownicza iławskiej komendy.
"Takie działania są w obecnych czasach bardzo ważne, gdyż mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym." — nadkom. Mirosław Kowalski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego iławskiej jednostki.
Policjanci nieustannie przypominają: niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w starciu z rozpędzonym samochodem nie mają żadnych szans. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy ściągali nogę z gazu przed pasami, a piesi i rowerzyści stosowali się do sygnalizacji oraz dbali o własną widoczność.
Uważaj na nadmierną prędkość w rejonie pasów. To właśnie tam najczęściej dochodzi do potrąceń o tragicznych skutkach. Mandaty za rażące łamanie przepisów wobec pieszych są dziś wyjątkowo surowe.