Teatralny Zakamarek pokazał kolejną premierę

Akcja rozgrywała się w zamkniętym przedziale pociągu, gdzie zwyczajna rodzinna podróż szybko zamieniła się w pełną napięcia grę pozorów. Nie zabrakło skrywanych tajemnic, manipulacji, prób przejęcia kontroli nad innymi oraz czarnego humoru. Za opiekę reżyserską odpowiadał Dariusz Wychudzki, a scenariusz powstał dzięki wspólnej pracy wszystkich członków grupy. Na scenie wystąpili: Daria Jankowska, Marcin Zając, Ewa Kołacz, Aleksandra Ankowska, Beata Giszczak i Magdalena Czupryńska.

Co na ten temat mówi reżyser Dariusz Wychudzki?

Olbrzymia radość, multum emocji, pozytywne zaskoczenia i piękne święto Teatru - w takich słowach podsumowałbym ten dzień - premierę najnowszego spektaklu POCIĄG DO... zespołu Teatralny Zakamarek.Do ostatniej chwili przed pierwszym gwizdkiem konduktorki (jednej z postaci w spektaklu) widownia w ICK wypełniała się "spragnionymi podróży pasażerami"! Nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji! Z jednej strony powodowało to taki raczej pozytywny stres, a z drugiej strony radość, że tak wiele osób pragnie zobaczyć efekt naszej wielomiesięcznej pracy warsztatowej. Najbardziej jednak ucieszyła nas owacja na stojąco i burza oklasków po spektaklu - nie ma chyba dla aktora i instruktora/reżysera piękniejszych chwil!Cały scenariusz spektaklu to pomysł autorski uczestników zajęć teatralnych.

Jak podkreśla reżyser, spektakl rodził się długi czas.

Stopniowo, po kolei "doczepialiśmy wagonik po wagoniku". Powstał cel spektaklu, konwencja, nakreślenie postaci dopasowanych do osobowości aktorów. Później zajęliśmy się budowaniem dialogów, dramaturgią, scenografią i muzyką. Staraliśmy się, aby ta tajemnicza rodzinna historia była lekka i zabawna, ale miała w sobie także ładunek emocjonalny oraz pewną głębię - by widz mógł także poszukać podobnych postaci lub sytuacji i relacji w swoich rodzinach i chociaż przez chwilę zastanowić się nad tym... Przy pracy nad spektaklem przyświecało nam powiedzenie: "Czy z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach?". Publiczność zagłębiając się w historię pokazaną na scenie mogli odpowiedzieć sobie na to pytanie.Mamy nadzieję, że premiera to dopiero pierwsza stacja i że POCIĄG DO... ruszy w prawdziwą trasę... Po reakcjach publiczności podczas spektaklu i po nim, wiemy, że jedziemy w dobrym kierunku i że przesłanie spektaklu pozostaje z widzem na dłużej. Czujemy, że w Iławie jest potrzeba istnienia takich ruchów teatrów amatorskich/off-owych, dlatego dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom wspierającym działania Teatralnego Zakamarka, nie sposób jest wymienić ich wszystkich. Słowa wdzięczności kierujemy do Iławskiego Centrum Kultury oraz Centrum Edukacji Kulturalnej - to dzięki pracy wielu osób z tych placówek możemy spełniać swoje marzenia i pasje.