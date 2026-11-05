Zagrają, by pokonać raka. Charytatywny turniej futsalu „Dla Zmorki do Zmroku” w grudniu w Iławie!

Cel jest jeden: pomoc w zebraniu funduszy na niezwykle kosztowne leczenie Dawida Zmorki, znanego lokalnie jako „Zmora”, który toczy najtrudniejszą walkę w swoim życiu.

W iławskim studiu Radia Eska Mateusz Rykaczewski oraz Arkadiusz Kuciński opowiedzieli o kulisach organizacji turnieju „Dla Zmorki do Zmroku”. Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia, a jego początek zaplanowano na godzinę 15:00. Dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Jakuba Kaski, uczestnicy i kibice mają „wolną rękę” – sportowe zmagania oraz towarzyszące im atrakcje potrwają aż do późnych godzin, czyli legendarnego „zmroku”.

Kim jest Dawid „Zmora” Zmorka?

Dawid to rodowity iławianin, ma 32 lata, wychowanek Jezioraka Iława, z którym przez niemal 20 lat dzielił piłkarską pasję. Swoją karierę juniorską rozwijał m.in. w Sienkiewiczu, a jako senior reprezentował barwy Startu Działdowo, z którym wywalczył mistrzostwo III ligi pod wodzą trenera Wojciecha Tarnowskiego.

Życie zawodowe związał ze Służbą Graniczną, co poskutkowało przeprowadzką do Braniewa. Obecnie mieszka w Elblągu wraz z żoną i małym dzieckiem. Niestety, w ubiegłym roku Dawid usłyszał dramatyczną diagnozę: ciężka choroba nowotworowa – rak żołądka z przerzutami na otrzewną. Cel leczenia jest precyzyjny: zatrzymać chorobę na tyle, by możliwe było operacyjne usunięcie żołądka.

Koszt walki o życie jest jednak porażający. Sama konsultacja i przesłanie wyników badań do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia tamtejszych metod leczenia to koszt rzędu 25 tysięcy złotych. Dawid szuka pomocy w całym kraju i poza jego granicami; obecnie znajduje się pod opieką specjalisty w Poznaniu, gdzie przeszedł nowatorski zabieg metodą PIPAC.

Sportowe emocje: 10 drużyn na start!

Głównym punktem wydarzenia będzie turniej futsalowy tzw. „dzikich drużyn”. Lista startowa zapełniła się w błyskawicznym tempie. Na parkiecie iławskiej hali zobaczymy 10 zespołów podzielonych na dwie grupy, które zagrają w systemie każdy z każdym. Wśród zgłoszonych ekip znajdują się:

Wychowankowie (zespół, z którym Dawid grał w juniorach Jezioraka),

(zespół, z którym Dawid grał w juniorach Jezioraka), Drużyna Wielkich Serc ,

, Straż Graniczna Braniewo (koledzy Dawida z pracy),

(koledzy Dawida z pracy), Laga na Łysego ,

, PKP PLK ZZDR ,

, Szybki Skład Iława ,

, Jeziorak Iława ,

, Gajerek ,

, Jeziorak Old Boys ,

, FotoKijek.

Udział Straży Granicznej z Braniewa nie jest przypadkowy. Informacja o turnieju szybko rozeszła się w strukturach mundurowych, a koledzy z pracy Dawida nie tylko wystawią własną drużynę, ale również aktywnie włączyli się w organizację i przygotowanie gadżetów na licytacje.

Atrakcje pozasportowe i pomoc, która nie zna granic

Turniej „Dla Zmorki do Zmroku” to wydarzenie stworzone z myślą o całych rodzinach. Organizatorzy przygotowali mnóstwo niespodzianek:

Licytacje i loteria fantowa: Każda chętna osoba lub firma może przekazać vouchery bądź przedmioty na licytację – organizatorzy wciąż czekają na zgłoszenia i chętnie przyjmą każdą formę wsparcia.

Każda chętna osoba lub firma może przekazać vouchery bądź przedmioty na licytację – organizatorzy wciąż czekają na zgłoszenia i chętnie przyjmą każdą formę wsparcia. Kącik dla dzieci: Ponieważ na trybunach spodziewanych jest wielu rodziców z najmłodszymi, przygotowana zostanie specjalna strefa zabaw dla maluchów.

Dla osób, które nie mogą pojawić się osobiście 12 grudnia w Iławie, cały czas aktywna jest zbiórka internetowa na portalu Pomagam.pl gdzie przeczytacie więcej o historii choroby Dawida i postępach w leczeniu. Ze względu na stale rosnące i ogromne koszty terapii, limit zbiórki został całkowicie zniesiony, a każda złotówka przybliża Dawida do wyzdrowienia.

„Dawida znamy od ponad 20 lat, graliśmy razem w jednym zespole. Chcemy z całego serca pomóc jemu i jego rodzinie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Iławy i okolic – przyjdźcie, kibicujcie i dołóżcie swoją cegiełkę!” – apelują Mateusz Rykaczewski i Arkadiusz Kuciński.

Spotkajmy się 12 grudnia o godzinie 15:00 na hali widowiskowo-sportowej w Iławie i wspólnie pomóżmy „Zmorce” wygrać ten najważniejszy mecz!

Jeśli chcecie pomóc w organizacji wydarzenia i zaproponować dodatkowe atrakcje, kontaktujcie się z organizatorem przez wiadomość Messengerem lub tel 609302748.

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