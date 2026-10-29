Będą bezpieczne skrzyżowania na DK 15 w Sampławie i DK 16 w Lubajnach, Starych Jabłonkach i Zawadach Małych

Spotkanie samorządowców i przedstawicieli rządu w Iławie przyniosło konkretne decyzje finansowe i organizacyjne. Głównym punktem wydarzenia było podpisanie programów inwestycyjnych na budowę ronda w Sampławie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 oraz rozbudowę niebezpiecznych skrzyżowań wzdłuż trasy DK16. Wydarzenie stało się również okazją do przedstawienia szerszej perspektywy rozwoju sieci transportowej w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Rondo w Sampławie – koniec z „czarnym punktem”

Jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji jest budowa ronda w miejscowości Sampława (gmina Lubawa), na styku drogi krajowej nr 15 i drogi wojewódzkiej. To newralgiczne skrzyżowanie od lat generowało duże zagrożenie wypadkowe.

Szacunkowy koszt budowy wynosi około 8 mln zł, a sukces projektu jest efektem wzorcowego montażu finansowego:

35% – Ministerstwo Infrastruktury / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),

– Ministerstwo Infrastruktury / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), 35% – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

– Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 30% – Powiat Iławski oraz Gmina Lubawa.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec:

„To skrzyżowanie, przy którym do tej pory dochodziło do wielu zdarzeń drogowych. Poprawiamy komunikację i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ścisła współpraca i wsparcie ze strony zarządu województwa, powiatu i gminy.”

Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski zaznaczył, że rondo w Sampławie odblokuje i zabezpieczy ruch w rejonie prężnie działających zakładów przemysłu drzewnego i meblarskiego, a w przyszłości ułatwi włączenie w planowaną trasę ekspresową S5.

Dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA Marcin Pokojski zapowiedział ogłoszenie przetargu na koncepcję programową w listopadzie. Docelowy termin ukończenia inwestycji to 2029 rok.

24 miliony złotych na bezpieczną DK16

Drugim kluczowym zadaniem jest przebudowa trzech newralgicznych skrzyżowań wzdłuż drogi krajowej nr 16 w miejscowościach: Lubajny, Stare Jabłonki oraz Zawady Małe (powiat ostródzki). W ramach zadania powstaną dwa nowe ronda, a jedno skrzyżowanie przejdzie kompleksową modernizację.

Wartość tego zadania wynosi blisko 24 mln zł. Jak zauważono podczas konferencji, pierwotne kalkulacje sprzed kilku lat opiewały na 8 mln zł, jednak rosnące koszty i rozszerzony zakres prac wymagały aneksowania programu i zapewnienia pełnego finansowania przez stronę rządową.

Wiadukt i tunel w Iławie: odkorkować miasto

Dla mieszkańców samej Iławy kluczowe są dwie potężne inwestycje likwidujące bariery komunikacyjne związane z liniami kolejowymi:

Wiadukt kolejowy na DK16 w Iławie:

Szacunkowy koszt: ponad 36 mln zł (25 mln zł ze środków GDDKiA, ponad 10 mln zł z PKP PLK).

(25 mln zł ze środków GDDKiA, ponad 10 mln zł z PKP PLK). Obiekt zyska poszerzenie o pełną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

Tunel pod torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej:

Inwestycja warta ponad 120 mln zł , finansowana przy znaczącym udziale funduszy unijnych.

, finansowana przy znaczącym udziale funduszy unijnych. Wyeliminuje uciążliwe zamykanie rogatek kolejowych (dotychczas opuszczanych nawet kilkanaście razy na dobę), które paraliżowało ruch w centrum miasta.

Rowerowa rewolucja: Kanał Velo i nowe ciągi pieszo-rowerowe

Władze samorządowe i rządowe kładą duży nacisk na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu:

Ścieżka Łążek – Sampława : inwestycja w ciągu DK15 warta ponad 9 mln zł , będąca już w fazie realizacji.

: inwestycja w ciągu DK15 warta ponad , będąca już w fazie realizacji. Droga i trasa rowerowa Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie: starosta iławski Bartosz Bielawski oraz starosta nowomiejski Edward Żuralski podkreślili znaczenie modernizowanej drogi łączącej oba powiaty. Trasa rowerowa w korytarzu po linii kolejowej ma być realizowana w ramach regionalnego programu Kanał Velo (rozpoczęcie prac planowane na 2027 rok, czas realizacji ok. 12 miesięcy).

W stronę „Wizji Zero”

Wszystkie realizowane przedsięwzięcia wpisują się w europejski i krajowy program Wizja Zero, zakładający dążenie do całkowitego wyeliminowania śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2050 roku.

Statystyki pokazują, że konsekwentna modernizacja infrastruktury przynosi wymierne rezultaty. Z roku na rok na polskich drogach spada liczba najcięższych zdarzeń – w 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 12,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, a pierwsze miesiące 2026 roku potwierdzają utrzymanie tej pozytywnej tendencji.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano rolę ponadpartyjnego dialogu. Głos zabrali m.in. poseł Zbigniew Ziejewski, wicemarszałek Katarzyna Sobiech, wicewojewoda Mateusz Szauer, senator Gustaw Marek Brzezin oraz wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, zgodnie wskazując, że partnerska współpraca rządu, samorządu województwa, powiatów i gmin to jedyna skuteczna droga do szybkiego rozwoju lokalnej infrastruktury.