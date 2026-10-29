Premiera nowego spektaklu Teatralnego Zakamarka

"Pociąg do..." to spektakl autorski zespołu Teatralny Zakamarek wypracowany na zajęciach teatralnych w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławskim Centrum Kultury.
A tak zapraszają członkowie zespołu: "Co stanie się, gdy w zamkniętym przedziale pędzącego pociągu obudzi się pociąg do… przejmowania kontroli nad cudzym życiem? Z pozoru zwyczajna rodzinna podróż szybko zamienia się w niebezpieczną grę pozorów. W rytmie stukotu kół na jaw wychodzą skrywane intrygi i tajemnice, a niewinne rozmowy odsłaniają sieć manipulacji, z której nikt nie wyjdzie bez szwanku... Pełen napięcia i z odrobiną czarnego humoru spektakl o władzy, pozorach i granicach rodzinnej miłości. Pociąg właśnie rusza — i nie ma już odwrotu".
Scenariusz: praca zespołowa
Reżyseria: Dariusz Wychudzki
Obsada:
Daria Jankowska - konduktorka Wanda
Marcin Zając - sprzątacz Alojzy
Ewa Kołacz - ciotka Helena
Aleksandra Ankowska - pisarka Zofia
Beata Giszczak - siostra Łucja
Magdalena Czupryńska - wnuczka Anastazja