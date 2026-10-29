Premiera nowego spektaklu Teatralnego Zakamarka

"Pociąg do..." to spektakl autorski zespołu Teatralny Zakamarek wypracowany na zajęciach teatralnych w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławskim Centrum Kultury.

A tak zapraszają członkowie zespołu: "Co stanie się, gdy w zamkniętym przedziale pędzącego pociągu obudzi się pociąg do… przejmowania kontroli nad cudzym życiem? Z pozoru zwyczajna rodzinna podróż szybko zamienia się w niebezpieczną grę pozorów. W rytmie stukotu kół na jaw wychodzą skrywane intrygi i tajemnice, a niewinne rozmowy odsłaniają sieć manipulacji, z której nikt nie wyjdzie bez szwanku... Pełen napięcia i z odrobiną czarnego humoru spektakl o władzy, pozorach i granicach rodzinnej miłości. Pociąg właśnie rusza — i nie ma już odwrotu".

Scenariusz: praca zespołowa

Reżyseria: Dariusz Wychudzki

Obsada:

Daria Jankowska - konduktorka Wanda

Marcin Zając - sprzątacz Alojzy

Ewa Kołacz - ciotka Helena

Aleksandra Ankowska - pisarka Zofia

Beata Giszczak - siostra Łucja

Magdalena Czupryńska - wnuczka Anastazja

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