Mistrzynie tańca z Lubawy wróciły z medalami

Wyniki, jakie uzyskały tancerki:Jaśmina Rzeszut - Mistrzyni Świata w balecie dzieci

Nina Rybicka i Kaja Lemanowicz - Mistrzostwo Świata w duecie jazz

Formacja MOK - II Wicemistrzostwo Świata w jazz dance grupowo

A za nimi cały szereg wspaniałych lokat w kategoriach, gdzie startowało od 60 do 145 zawodniczek z całego świata. Każde miejsce w tej stawce to powód do dumy - i Lubawa ma tych powodów mnóstwo!

4. miejsce - Kaja Lemanowicz (solo balet)

5. miejsce - Lena Standarska (solo balet)

6. miejsce - MOK Kids (jazz grupowo)

7. miejsce - Lila Breńska (solo) | Wiktoria Maćkiewicz (solo balet)

8. miejsce - Laura Łowin (solo balet)

9. miejsce - MOK Kids (taniec współczesny grupowy)

11. miejsce - Laura Łowin i Olivia Kalinowska (duet współczesny) | Lena Standarska (solo współczesny)

12. miejsce - Nina Rybicka (solo jazz) | Lena Standarska (solo jazz)

13. miejsce - Oliwia Jarząbek (solo jazz)

14. miejsce - Nina Rybicka (solo i impro modern)

16. miejsce - Natalia Modrzewska | Kornelia Dąbrowska (impro modern)

17. miejsce - Oliwia Jarząbek | Natalia Modrzewska | Joanna Filarska | Kaja Lemanowicz (solo modern) | Agata Wyżlic (solo jazz)

21. miejsce - Laura Łowin (solo modern) | Wiktoria Maćkiewicz (solo jazz)

22. miejsce - Zuzanna Roszkowska | Nina Kołpacka (solo modern)

27. miejsce - Jaśmina Rzeszut (solo modern)

35. miejsce - Laura Kowalska (solo modern)