Mistrzynie tańca z Lubawy wróciły z medalami

Wyniki, jakie uzyskały tancerki:Jaśmina Rzeszut - Mistrzyni Świata w balecie dzieci
Nina Rybicka i Kaja Lemanowicz - Mistrzostwo Świata w duecie jazz
Formacja MOK - II Wicemistrzostwo Świata w jazz dance grupowo
A za nimi cały szereg wspaniałych lokat w kategoriach, gdzie startowało od 60 do 145 zawodniczek z całego świata. Każde miejsce w tej stawce to powód do dumy - i Lubawa ma tych powodów mnóstwo!
4. miejsce - Kaja Lemanowicz (solo balet)
5. miejsce - Lena Standarska (solo balet)
6. miejsce - MOK Kids (jazz grupowo)
7. miejsce - Lila Breńska (solo) | Wiktoria Maćkiewicz (solo balet)
8. miejsce - Laura Łowin (solo balet)
9. miejsce - MOK Kids (taniec współczesny grupowy)
11. miejsce - Laura Łowin i Olivia Kalinowska (duet współczesny) | Lena Standarska (solo współczesny)
12. miejsce - Nina Rybicka (solo jazz) | Lena Standarska (solo jazz)
13. miejsce - Oliwia Jarząbek (solo jazz)
14. miejsce - Nina Rybicka (solo i impro modern)
16. miejsce - Natalia Modrzewska | Kornelia Dąbrowska (impro modern)
17. miejsce - Oliwia Jarząbek | Natalia Modrzewska | Joanna Filarska | Kaja Lemanowicz (solo modern) | Agata Wyżlic (solo jazz)
21. miejsce - Laura Łowin (solo modern) | Wiktoria Maćkiewicz (solo jazz)
22. miejsce - Zuzanna Roszkowska | Nina Kołpacka (solo modern)
27. miejsce - Jaśmina Rzeszut (solo modern)
35. miejsce - Laura Kowalska (solo modern)