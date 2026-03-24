600 tys. zł dostali ratownicy wodni z warmińsko-mazurskiego

W poniedziałek (23.03.2026) w Olsztynie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński przekazał umowy przedstawicielom służb ratownictwa wodnego z regionu na ich działania w sezonie turystycznym.

Zarząd województwa przyznał dotacje siedmiu podmiotom uprawnionym do wykonywania zadań ratownictwa wodnego. Łączna kwota wsparcia w tym roku wyniosła 600 tys. zł, czyli o 60 tys. zł więcej, niż w roku poprzednim.

– Jak co roku o tej porze spotykamy się z przedstawicielami służb, żeby je wspomóc finansowo, a to sygnał, że przygotowania do nowego sezonu turystycznego trwają w najlepsze. Formalnie nie należy to do zadań samorządu województwa, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli stać z boku - podkreślił marszałek województwa Marcin Kuchciński.

Marszałek zachęcał do podjęcia służby w ratownictwie młodych ludzi, którzy mogą zdobywać doświadczenie pod okiem wykwalifikowanych opiekunów.

175 tys. zł z budżetu województwa trafi na działania ratownicze w Giżycku.

– To duża kwota, ale ratownictwo to bardzo szeroka dziedzina, przyjeżdża też do nas coraz więcej ludzi, turystyka wodna i żeglarstwo stają się coraz bardziej popularne, rosną więc także nasze potrzeby – powiedział prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.

Wsparcie dla Olsztyna wynosi w tym roku 140 tys. zł.

– Środki trafią na remonty łodzi, naprawy silników, zakup sprzętu dla ratowników, którzy pełnią służbę 24 godziny na dobę – zaznaczył prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Jarosław Przekop.

Jak podkreślił, potrzeby są dużo większe, dlatego organizacja poszukuje sponsorów i innych źródeł dofinansowania. Dodał, że rocznie nad wodą ginie znacznie więcej ludzi niż w górach, a finansowanie WOPR-ów w całej Polsce nie jest wystarczające.

Ponadto wsparcie samorządu województwa uzyskały także: