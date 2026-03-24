26-latek z narkotykami i zakazami próbował uciec policji zielonym VW

Sprawne i zdecydowane działanie policjantów wydziału kryminalnego doprowadziło do wyeliminowania z ruchu drogowego kierującego, stwarzającego potencjalne zagrożenie na drodze oraz zakończenia jego próby uniknięcia odpowiedzialności.

W poniedziałek (23.03.2026) około godziny 12:00 policjanci wydziału kryminalnego ostródzkiej policji, podczas wykonywania obowiązków służbowych, podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen. Pomimo wydawanych przez funkcjonariuszy sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący zignorował polecenia i podjął próbę ucieczki.

Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 26-letni mieszkaniec regionu. W trakcie sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że posiada on aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii B.

Funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie mefedron. W związku z podejrzeniem, że mógł on kierować pojazdem pod wpływem środków odurzających, od 26-latka pobrano krew do badań.

Mężczyzna odpowie teraz za popełnione przestępstwa tj. niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi oraz posiadania substancji zabronionych.