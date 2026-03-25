23-latek z 130 zarzutami oszustwa! Brał pożyczki na różne osoby

W wyniku podjętych czynności operacyjnych, skrupulatnej pracy, determinacji oraz szeroko zakrojonych działań policjanci ustalili sprawcę tego czynu, którym okazał się 23 letni mieszkaniec powiatu iławskiego.

W trakcie czynności policjanci ustalili, że mieszkaniec powiatu iławskiego dopuścił się szeregu przestępstw o tym samym charakterze czym działał na szkodę prywatnych osób oraz instytucji udzielającej kredytu.

Mężczyzna na podstawie danych osobowych różnych osób brał pożyczki gotówkowe, a wszystko to wyszło na jaw, kiedy jeden z pokrzywdzonych otrzymał pismo dotyczące spłaty zadłużenia.

Zebrany materiał pozwolił na przedstawienie 23-latkowi łącznie 130 zarzutów dokonania jak i usiłowania popełnienia przestępstwa z art. 286§1 kk.

Prokuratura Rejonowa w Iławie zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru policyjnego. Musi on stawiać się w jednostce policji, ma zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania paszportu, a także musiał wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 10 000 zł.

Podejrzany tłumaczył się, że potrzebował pieniędzy na zakupy w grach internetowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Straty pokrzywdzonych w 17 przypadkach, gdzie wnioski o pożyczkę zostały rozpatrzone pozytywnie, wyniosły blisko 200 000 zł, natomiast w 113 przypadkach usiłowań popełnienia przestępstwa w momencie uzyskania akceptacji instytucji udzielającej pożyczki mogły wynieść blisko 1 300 000 zł.Kodeks karny za oszustwo przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.