20 lat Kaczego Bagna. Szykuje się gala!

Wśród pól i łąk, w przestrzeni po starej oborze 20 lat temu powstał niezwykły Ośrodek warsztatowy. Założyciel Kaczego Bagna – Michał Łapiński jako 17-latek wziął udział w Szkole pod Żaglami, gdzie na własnej skórze doświadczył, iż nauka przez doświadczenie daje dużo więcej niż przekazywana w szkole w sposób konwencjonalny.

W dzieciństwie Michał przyjeżdżał do Kaczego Bagna pomagać ojcu. Z niemieckiego folwarku, zaznaczonego na starej mapie jako Kacze Bagno, została tu ogromna obora. Tata Michała hodował w niej najpierw krowy, a potem owce. Michał zaganiał je na pastwisko albo siadał z wędką nad małym jeziorem i łowił karasie.

Wychowywał się kilka kilometrów dalej w Nowym Mieście Lubawskim. Po podstawówce poszedł do technikum rolniczego. -Do liceum by mnie nie przyjęli. Nie chciałem się uczyć. Jeździłem z kolesiami na dyskoteki: pić, bić – uprawiać lansik. W technikum miałem średnią 3,5. Z drugiej do trzeciej klasy ledwo zdałem. Zostałem przepchnięty.

Mama Michała powiedziała wtedy: dosyć. Zauważyła w telewizji, że jest jeszcze jedno wolne miejsce na rejs Szkoła pod Żaglami, organizowany przez kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Taką cztero miesięczną szkołę charakteru. Kazała Michałowi zapamiętać numer z paska z telewizora (udało się, choć nie ma pamięci do cyfr) i zadzwoniła, żeby zgłosić syna na wyprawę.To nie był tani wyjazd, ale było ich na to stać. –Mama miała sklep spożywczy, tata 60 hektarów ziemi i kurnik. Wszystko dobrze szło. Ten rejs kosztował wtedy tyle co równowartość poloneza. Ojciec nie wierzył, że to mi coś da, ale mama miała nadzieję. Wyjęła z banku pieniądze i wysłała na konto organizatora rejsu w Warszawie. Michał miał wtedy 17 lat. Ze statków widział tylko omegę na jeziorze.

Przygoda Michała w 1993 roku zaczęła się tak: wsiadł z innymi chłopakami w samolot, a na południu Afryki przesiadł się na pokład żaglowca. –Życie na statku to była zupełnie inna bajka, niż świat w którym dorastałem. Nie dyskoteka i lansik autkiem, tylko ciężka praca i dużo nauki. I dyscyplina. Wszystko biegiem jak w wojsku. Dostałem mocno w tyłek.

Szył żagle, wymieniał liny, rozkręcał i czyścił starą pompę fekaliową. Wstawał na nocne wachty, biegał na pokład i na dzwonek alarmu zwijał żagiel. Czyścił zardzewiałe elementy statku i malował.

Bo morze nie zna słowa: jestem zmęczony, mam dość. Jest sztorm – trzeba działać. Jako jeden z 35 kaczorów, młodych chłopaków na pokładzie, nauczył się spać na stojąco albo na siedząco w ławce w przerwie lekcji. I być czujnym kiedy przyjdzie nauczyciel. Żeby potem zaliczyć przedmiot i wyjść do portu. Na statku była taka zasada: Nie zaliczysz działu z historii – nie wychodzisz. Na wszystko trzeba było sobie zapracować.

Jako iż Szkoła pod Żaglami nie jest dostępna dla wszystkich, Michał zapragnął stworzyć miejsce, gdzie wartości w niej przekazywane będą dostępne dla wszystkich. Po dziesięciu latach nadarzyła się ku temu okazja, gdyż otrzymał od swego ojca starą oborę. Od niej wszystko się zaczęło. Wspólnie z Kamilą Kulpą rozpoczęli tworzenie tego miejsca.

Filozofia Kaczego Bagna opiera się na edukacji pozaformalnej i metodach aktywizujących. Uczestnicy nie tylko słuchają – oni działają, tworzą, eksperymentują i współpracują. Programy rozwojowe obejmują szeroki wachlarz zajęć. Warsztaty odwagi, pracy w grupie, budowania pewności siebie wzmacniające kompetencje społeczne: od warsztatów cyrkowych, ceramicznych i teatralnych, przez bębny afrykańskie i taniec z ogniem, aż po naturalne kosmetyki, ceramikę czy zajęcia chodzenia na szczudłach.

Każdy warsztat jest zaproszeniem do odkrywania nowych umiejętności, przełamywania barier i budowania pewności siebie. To edukacja, która zostaje w pamięci na długo, bo angażuje całe ciało, emocje i wyobraźnię.

Kilka większych projektów na przestrzeni 20 lat:

Rzeźbiarze marzeńChodź pomaluj mój światTu na razie jest ścierniskoWieś kobietami malowanaPasjonautykaAspiracje na startMłodzieżowa szkoła liderówMłodzieżowa szkoła animatorów I to po kilka edycji Szkoła młodzieżowych liderów i animatorówNa skrzydłach kobietKobiece aspiracjeEdu-win, Edu-aspiracje W partnerstwie nieformalnym: COOL - ciekawi otwarci odważni12 edycji czyli lat Przeglądu Kabaretów HIHIHAHA

na podstawie kaczebagno.pl

