Akcja "Trzeźwość" we wtorkowy poranek. Niektórzy jechali "na gazie"

Już po godzinie 5:00 na jednej z iławskich ulic, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego iławskiej jednostki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Mercedes. Po przeprowadzeniu badania stanu trzeźwości okazało się, że 61-letni kierujący prowadził pojazd w stanie po użyciu alkoholu, a wynik wskazał ponad 0,25 promila alkoholu. Chwilę później, na ul. Sienkiewicza funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Ford. 45-letni mężczyzna został poddany badaniu stanu trzeźwości. Okazało się, że prowadził pojazd mając w organizmie ponad 0,3 promila alkoholu.

Funkcjonariusze zatrzymali kierującym uprawnienia do kierowania pojazdami.

Przypominamy!

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w Polsce dzieli się na stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości, za które grożą wysokie grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet więzienie i konfiskata auta. Kary zależą od ilości alkoholu w organizmie.

Stan po użyciu alkoholu – od 0,2 do 0,5 promila – to wykroczenie. Grozi za nie grzywna od 2 500 zł, do 30 000 zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy oraz 15 punktów karnych. Stan nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila – to już przestępstwo. Kara to m.in. grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym – minimum 5000 zł.

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