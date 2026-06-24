Zawartość tajemniczej paczki poparzyła policjantowi twarz na komendzie w Iławie

We wtorek wieczorem (23.06) do budynku Komendy Powiatowej Policji w Iławie przyszła kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Poinformowała, że otrzymała tę przesyłkę, chociaż jej nie zamawiała.

- Podczas przekazywania paczki policjantowi i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia i wydobycia się na zewnątrz substancji, która oparzyła policjanta w twarz. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, by sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie. Budynek komendy został ewakuowany na czas prowadzonych działań - mówi Annna Sznarkowska z iławskiej policji.

Po kilku godzinach policja poinformowała w komunikacie, że sprawdzenia w budynku komendy wykluczyły występowanie ryzyka skażenia, czy zagrożenia pirotechnicznego, a policjanci wracają do budynku i na miejsca pełnienia służby.

"Trwają czynności związane z ustaleniem wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Policjant, który został zraniony, po opatrzeniu na miejscu został przewieziony do szpitala, dla zapewnienia odpowiedniej opieki. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” – napisano w komunikacie.

Policja nie poinformowała dotychczas, jaką substancję zawierała paczka, z powodu której ewakuowano komendę.