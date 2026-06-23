Energa Susz Triathlon 2026. Mistrzostwa Polski, gwiazdy sportu i wielkie święto triathlonu

Susz od 35 lat zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie polskiego sportu. To właśnie tutaj w 1991 roku odbyły się jedne z pierwszych zawodów triathlonowych w kraju, a kolejne pokolenia zawodników pisały historię tej wymagającej dyscypliny. Dziś Energa Susz Triathlon pozostaje najstarszym nieprzerwanie organizowanym triathlonem w Polsce i jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w krajowym kalendarzu. Tegoroczna edycja będzie miała szczególną rangę. W Suszu zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w Triathlonie na dystansie sprinterskim oraz Mistrzostwa Polski w Aquathlonie, co oznacza, że na starcie pojawi się krajowa czołówka walcząca o medale i biało-czerwone koszulki mistrzowskie. – Susz od lat jest miejscem wyjątkowym dla całego środowiska triathlonowego. To tutaj spotykają się historia, tradycja i nowoczesny sport. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy gościć najlepszych zawodników w Polsce, ale równie mocno zależy nam na stworzeniu niezapomnianego wydarzenia dla amatorów, dzieci, młodzieży i wszystkich kibiców. Energa Susz Triathlon to święto sportu dla całych rodzin – podkreślają organizatorzy. W programie wydarzenia znalazły się starty indywidualne na różnych dystansach, zawody dla dzieci i młodzieży, sztafety oraz Aquathlon. Dzięki temu w rywalizacji mogą uczestniczyć zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w triathlonie. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tegorocznej edycji będzie ponownie Tomasz Karolak. Znany aktor przed laty właśnie w Suszu zadebiutował w triathlonie i od tego czasu regularnie wraca na trasę zawodów, podkreślając wyjątkową atmosferę wydarzenia oraz jego znaczenie dla rozwoju polskiego triathlonu. Po raz drugi z rzędu podczas Energa Susz Triathlon rozegrany zostanie również Puchar Generalnego Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w Triathlonie, który wyłoni najlepszych zawodników reprezentujących Wojsko Polskie. To kolejny element podkreślający ogólnopolski charakter imprezy i jej rosnącą rangę. Organizatorzy podkreślają, że sukces suskich zawodów nie byłby możliwy bez sponsorów, mieszkańców, wolontariuszy i kibiców, którzy od lat tworzą niepowtarzalną atmosferę na trasach rywalizacji. Przed zawodnikami jeszcze ostatnie dni przygotowań. Przed organizatorami – finalne prace nad dopracowaniem każdego szczegółu wydarzenia. Jedno jest pewne: pod koniec czerwca oczy całego polskiego środowiska triathlonowego ponownie zwrócą się ku Suszowi. Energa Susz Triathlon 2026 – nie tylko sport. Tradycja suskich zawodów jest również część artystyczna. W tym roku na scenie, która stanie w samym centrum miasteczka triathlonowego wystąpią Reggaeside oraz Marika. Koncerty zaplanowane są na sobotni wieczór 27 czerwca. Nie można tego przegapić! Energa Susz Triathlon to najstarsza nieprzerwanie organizowana impreza triathlonowa w Polsce. Od 1991 roku zawody gromadzą zawodników z kraju i zagranicy, będąc miejscem sportowych debiutów, mistrzowskich sukcesów i niezapomnianych emocji. Susz uznawany jest za kolebkę polskiego triathlonu i jedno z najważniejszych miejsc dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

POSŁUCHAJ, CO NA ANTENIE ESKI IŁAWA O WYDARZENIU MÓWILI: DYREKTOR CSIR DAWID WIŚNIEWSKI ORAZ WOJTEK LASKOWSKI, KOORDYNATOR DS. ORGANIZACYJNYCH

35 edycja Susz Triathlon

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