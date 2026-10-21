Zaprojektuj przyszłość powiatu iławskiego z AI. Do wygrania wyjazd do Brukseli! Wyjątkowy konkurs dla młodzieży.

Trwa konkurs „Europa zaczyna się tutaj”, w którym nowoczesne technologie spotykają się z lokalną tożsamością i wyobraźnią młodego pokolenia.

Sztuczna inteligencja z każdym miesiącem rewolucjonizuje kolejne dziedziny życia – od nauki po sztukę i projektowanie przestrzenne. Teraz staje się narzędziem w rękach uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu iławskiego. Organizatorzy zachęcają do spojrzenia na swoje codzienne otoczenie z zupełnie nowej perspektywy i twórczego wykorzystania najnowszych narzędzi cyfrowych.

Od szkolnego korytarza po brzeg Jezioraka

Zasady rywalizacji są przejrzyste, a pole do popisu – niemal nieograniczone. Uczestnik wybiera charakterystyczne, ważne dla siebie lub lokalnej społeczności miejsce w powiecie iławskim. Może to być szkoła, uczęszczana ulica, dworzec kolejowy, miejski park, most, nabrzeże jeziora, osiedlowy skwer czy zabytkowy plac. Pierwszym krokiem jest uwiecznienie go na fotografii w obecnym kształcie.

Następnie do gry wkraczają algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji. Zadaniem uczestników jest wygenerowanie wizji tego, jak wybrany obiekt lub przestrzeń mogłyby wyglądać za 30, 50 lub 100 lat.

Organizatorzy podkreślają jednak kluczowy aspekt: nie chodzi o odrealniony świat rodem z filmów science-fiction. Najwyżej oceniane będą:

pomysłowość i oryginalność,

estetyka i czytelność przekazu,

realistyczna, przemyślana koncepcja rozwoju – oparta na zrównoważonym rozwoju, ekologii, nowoczesnej architekturze, transporcie zeroemisyjnym oraz rozwiązaniach współfinansowanych m.in. z Funduszy Europejskich.

To nie tylko sprawdzian kreatywności, ale także okazja do rozwinięcia kluczowych kompetencji przyszłości – sprawnego formułowania promptów, krytycznej selekcji materiałów wizualnych oraz cyfrowego storytellingu.

Główna wygrana: Wizyta w sercu Unii Europejskiej

Stawka jest niezwykle wysoka. Nagrodą główną dla autorów najlepszych prac jest udział w prestiżowym wyjeździe edukacyjnym. Aż 23 laureatów spędzi kilka dni w stolicy Belgii – Brukseli.

Wyjazd zaplanowano w dniach 6–10 grudnia 2026 roku. W programie znajdzie się m.in. wizyta w Parlamencie Europejskim oraz poznanie instytucji unijnych „od kuchni”. Co istotne dla uczestników i ich opiekunów, organizator zapewnia pełne pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Jak i do kiedy przesłać zgłoszenie?

Czas trwania naboru od 1 do 25 października 2026 r.. Adres wysyłki: [email protected] Format tytułu wiadomości: „Europa zaczyna się tutaj”, imię i nazwisko oraz nazwa szkoły

Przyszłość powiatu iławskiego leży w rękach młodych ludzi – a dzięki sztucznej inteligencji możemy zobaczyć ją już dzisiaj.

Warto chwycić za aparat, uruchomić wyobraźnię i zawalczyć o bilet do Brukseli!

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Europa Zaczyna Się Tutaj - konkurs dla uczniów szkół średnich z powiatu iławskiego - Paulina Lignowska