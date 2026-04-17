Zalewiada Retro Zlot 2026. Motoryzacyjna podróż w czasie wraca nad Jezioro Ewingi!

Powrót do epoki, w której stal miała

3 maja 2026 roku w malowniczym Zalewie nad jeziorem Ewingi odbędzie się druga edycja wydarzenia, które już po debiucie zyskało status majówkowego hitu Warmii i Mazur. Zalewiada Retro Zlot to impreza dla wszystkich, którzy kochają klimat dawnych lat — od błyszczącego chromu po dźwięk silników, który mówi więcej niż niejedna historia.

To nie tylko zlot pojazdów. To spotkanie ludzi, maszyn i muzyki, które łączy pokolenia. Na miejscu czeka wystawa klasycznych samochodów i motocykli, koncerty na żywo oraz rodzinny piknik w plenerze.

Więcej maszyn, więcej muzyki, więcej klimatu

Pierwsza edycja przyciągnęła około 400 pojazdów i tłumy widzów. W tym roku organizatorzy — przy wsparciu Gminy Zalewo i burmistrza Piotra Pietrasika — zapowiadają jeszcze większe show. Lista atrakcji rośnie, a klimat retro ma być jeszcze bardziej wyrazisty.

Retro Rajd 2026 – trzy dni na trasie

Integralną częścią wydarzenia jest Retro Rajd, który potrwa od 1 do 3 maja. Uczestnicy wystartują z Józefowa nad Wisłą i po pokonaniu malowniczej trasy dotrą do Zalewa na wielki finał. Już teraz zgłoszonych jest blisko 100 klasyków.

Co w programie?

Wśród atrakcji znajdziemy m.in.:

oficjalne otwarcie z udziałem władz,

efektowną „Trąboladę”, czyli wspólne rozpoczęcie zlotu,

konkursy dla właścicieli pojazdów (najładniejszy, najstarszy, najlepsze przebranie retro),

koncerty na żywo w rockowym klimacie.

Na scenie pojawią się:

Łydka Grubasa,

Elektryczna Papuga,

Patrycja Taraszkiewicz.

Smaki PRL-u wracają na talerze

Koła Gospodyń Wiejskich przygotują klasyki kuchni sprzed lat: czerninę, bigos, zimne nóżki i inne potrawy, które wielu pamięta z rodzinnych stołów. Strefa gastronomiczna ma być miejscem spotkań, rozmów i wspólnego biesiadowania.

Jak wziąć udział?

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a na teren zlotu mogą wjechać:

pojazdy zagraniczne wyprodukowane do 1995 roku,

pojazdy polskie do 2000 roku,

maszyny unikatowe (po akceptacji organizatorów).

Rejestracja odbywa się na miejscu, ale można też wcześniej przygotować kartę zgłoszeniową. W przypadku nietypowych pojazdów organizatorzy przewidują indywidualną kwalifikację. Najłatwiej skontaktować się za pośrednictwem Facebooka.

Dlaczego warto?

Zalewiada Retro Zlot to wydarzenie, które łączy ludzi i przypomina, że motoryzja to nie tylko technika, ale też emocje i wspólna pasja. To również świetna promocja regionu Warmii i Mazur — idealnego na majówkowe wypady.

Organizatorzy podkreślają, że impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia lokalnej społeczności i samorządu.

Chcesz poczuć klimat dawnych lat?

Zalewiada Retro Zlot 2026 to idealna okazja, by na chwilę przenieść się do czasów, gdy liczyła się prostota, solidność i prawdziwy motoryzacyjny charakter — zarówno na drodze, jak i pod sceną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

i Autor: Piotr Studnicki/ Canva.com

