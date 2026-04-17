Zalewiada Retro Zlot 2026. Motoryzacyjna podróż w czasie wraca nad Jezioro Ewingi!

Powrót do epoki, w której stal miała
3 maja 2026 roku w malowniczym Zalewie nad jeziorem Ewingi odbędzie się druga edycja wydarzenia, które już po debiucie zyskało status majówkowego hitu Warmii i Mazur. Zalewiada Retro Zlot to impreza dla wszystkich, którzy kochają klimat dawnych lat — od błyszczącego chromu po dźwięk silników, który mówi więcej niż niejedna historia.
To nie tylko zlot pojazdów. To spotkanie ludzi, maszyn i muzyki, które łączy pokolenia. Na miejscu czeka wystawa klasycznych samochodów i motocykli, koncerty na żywo oraz rodzinny piknik w plenerze.
Więcej maszyn, więcej muzyki, więcej klimatu
Pierwsza edycja przyciągnęła około 400 pojazdów i tłumy widzów. W tym roku organizatorzy — przy wsparciu Gminy Zalewo i burmistrza Piotra Pietrasika — zapowiadają jeszcze większe show. Lista atrakcji rośnie, a klimat retro ma być jeszcze bardziej wyrazisty.
Retro Rajd 2026 – trzy dni na trasie
Integralną częścią wydarzenia jest Retro Rajd, który potrwa od 1 do 3 maja. Uczestnicy wystartują z Józefowa nad Wisłą i po pokonaniu malowniczej trasy dotrą do Zalewa na wielki finał. Już teraz zgłoszonych jest blisko 100 klasyków.
Co w programie?
Wśród atrakcji znajdziemy m.in.:
- oficjalne otwarcie z udziałem władz,
- efektowną „Trąboladę”, czyli wspólne rozpoczęcie zlotu,
- konkursy dla właścicieli pojazdów (najładniejszy, najstarszy, najlepsze przebranie retro),
- koncerty na żywo w rockowym klimacie.
Na scenie pojawią się:
- Łydka Grubasa,
- Elektryczna Papuga,
- Patrycja Taraszkiewicz.
Smaki PRL-u wracają na talerze
Koła Gospodyń Wiejskich przygotują klasyki kuchni sprzed lat: czerninę, bigos, zimne nóżki i inne potrawy, które wielu pamięta z rodzinnych stołów. Strefa gastronomiczna ma być miejscem spotkań, rozmów i wspólnego biesiadowania.
Jak wziąć udział?
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a na teren zlotu mogą wjechać:
- pojazdy zagraniczne wyprodukowane do 1995 roku,
- pojazdy polskie do 2000 roku,
- maszyny unikatowe (po akceptacji organizatorów).
Rejestracja odbywa się na miejscu, ale można też wcześniej przygotować kartę zgłoszeniową. W przypadku nietypowych pojazdów organizatorzy przewidują indywidualną kwalifikację. Najłatwiej skontaktować się za pośrednictwem Facebooka.
Dlaczego warto?
Zalewiada Retro Zlot to wydarzenie, które łączy ludzi i przypomina, że motoryzja to nie tylko technika, ale też emocje i wspólna pasja. To również świetna promocja regionu Warmii i Mazur — idealnego na majówkowe wypady.
Organizatorzy podkreślają, że impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia lokalnej społeczności i samorządu.
Chcesz poczuć klimat dawnych lat?
Zalewiada Retro Zlot 2026 to idealna okazja, by na chwilę przenieść się do czasów, gdy liczyła się prostota, solidność i prawdziwy motoryzacyjny charakter — zarówno na drodze, jak i pod sceną.
Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.