Zalewiada 2026. Przyjedzie 70 aut z południa i ponad 500 na Zlot. Możesz pokazać też swoje!

- Pierwszy etap imprezy, to jest retro rajd, który rozpoczyna się 1 maja z miejscowości Józefowo w województwie lubelskim. Toczy się dwa dni i trzeciego maja kończy się metą u nas w Zalewie na Zalewiadzie Retro Zlot - mówi Paulina Grochowska, organizatorka i pomysłodawczyni wydarzenia. - Wstępnie mamy na liście już około 70 aut z samego rajdu, który do nas jedzie, w sumie będzie ponad 500 w ramach również Zlotu. Tak naprawdę z lat 1970 do maksymalnie 1995 roku. Są to "maluchy", Polonezy, Fordy, Chevrolety, ale dojedzie również do nas np Autosan. Mamy nadzieję, że dojedzie, bo generalnie zdarzają się różne wypadki po drodze. W zeszłym roku kilka aut nie dotarło do mety.

Trombolada - zróbcie haaałaaas!

Po rejestracji aut, które zaparkują w jednym miejscu. Trombolada ma zmotywować wszystkich do trąbienia w jednym czasie, równolegle, żeby zrobić szum, hałas i żeby było głośno. Jeśli klaksony będzie słychać w Iławie, to organizatorzy z góry przepraszają :)

Będą koncerty

- Gościem głównym na naszej scenie nad jeziorem Ewingi, będzie zespół Łydka Grubasa, która cieszy się fantastycznymi reakcjami na koncertach i spora rzesza ludzi przyjedzie, przypuszczam, głównie na ich koncert - mówi Cyprian Piwowar, który poprowadzi tegoroczną Zalewiadę. - Pojawi się również Patrycja Taraszkiewicz i zespół coverowy Elektryczna Papuga. Będzie na pewno rockowo, będą mocne brzmienia, będzie bardzo charakterystycznie, adekwatnie do klimatu imprezy - dodaje.

W trakcie imprezy będzie dostępna strefa animacji dla dzieci, duże dmuchańce, będzie euro-bungie.

Będzie też coś dla łasuchów, w klimacie retro oraz PRL!

- Mamy też fantastyczne koła gospodyń wiejskich, które też tematycznie przygotują się do imprezy. Nie wiem szczerze mówiąc, co będzie w tym roku w menu, to niespodzianka, ale w zeszłym roku menu było faktycznie w stylu PRL. Nawet wystroje tych namiotów z całą gastronomią były charakterystyczne do klimatu imprezy. Koła gospodyń wiejskich, które będą inspirowały kuchnią PRL, czyli obowiązkowo trzy dania! Tak naprawdę będzie to pomysł zaciągnięty z pierwszej edycji. Zupa, drugie danie, deser oraz napoje stricte w stylu PRL - mówi Paulina Grochowska.

Konkursy sprawnościowe i impreza kostiumowa

Na wydarzeniu będą konkursy sprawnościowe, za nie odpowiada Karol Rogala, który jest założycielem retro rajdu.

Między innymi będzie wymiana koła na czas, przeciąganie auta z jednego punktu do punktu kolejnego.

A na koniec imprezy będzie impreza kostiumowa, tutaj stare ubrania po dziadkach z czasów PRL, mogą przeważyć o wygranej.

- Podczas całej imprezy będziemy wyłaniać najlepsze kostiumy spośród wszystkich uczestników rajdu i w ogóle całej imprezy. Jest cała masa fantastycznych nagród, tu szczegółów nie będziemy zdradzać, niech to zostanie słodką tajemnicą i będzie niespodzianką dla gości imprezy, ale będzie ich naprawdę sporo i warto czynnie brać udział w trakcie wydarzenia w ogłaszanych również innych zabawach i konkursach - dodaje Cyprian Piwowar.

Jeśli posiadacie pojazd klasyczny, to rejestracja jest już prowadzona przez Internet. Należy wypełnić kartę zgłoszeniową. Natomiast również w dniu imprezy od godziny 10 do godziny 12, będzie prowadzona rejestracja w przygotowanym namiocie przez Magic Old Cars Lubawa, którzy będą na bieżąco wszystkich rejestrować, zapisywać i ustawiać na placu, żeby każdy miał swoje miejsce.

3 maja obierajcie kurs na Zalewo - adres Kolejowa 5, to miejsce widowiskowe przy scenie głównej, gdzie odbywają się wszystkie imprezy lokalne.

Można też kierować się na teren Ekomariny w Zalewie, bardzo charakterystyczne miejsce nad jeziorem Ewingi.

Rejestracja i wstęp na imprezę jest od godziny 10:00. Oficjalne otwarcie imprezy od godziny 12:00. Wtedy nastąpi przywitanie wszystkich, także rajdowców którzy zakończą rajd metą w Zalewie.

