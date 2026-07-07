XXXI Mistrzostwa Iławy W Siatkówce Plażowej. Organizatorzy apelują do władz miasta!

W deszczowy niedzielny poranek od godziny 10:00 do rywalizacji przystąpiło osiem par w turnieju kobiet i dziesięć zespołów męskich. Rywalizacja na trzech boiskach miejskiej plaży „dzika plaża” w Iławie od początku zapowiadała ciekawe sportowe zmagania, zarówno w turnieju kobiet jak i wśród mężczyzn. Wśród zgłoszonych do zawodów uczestników mogliśmy podziwiać najmłodsze siatkarki Zrywu, doświadczone siatkarskie weteranki i weteranów oraz mistrzów z poprzednich edycji mistrzostw. Wśród uczestników turnieju męskiego z wielką przyjemnością mogliśmy podziwiać plażowe umiejętności wychowanka Zryw-Volley Iława, zawodnika PlusLigi Przemysława Stępnia.

W turnieju kobiet po zaciętej, sportowej rywalizacji zwyciężył zespół Karolina Tułodziecka i Kamila Bednarska, który w meczu finałowym pokonał duet Zlatoslava Fediuk i Zuzanna Polak.Turniej męski zdominowała para zawodników, która obroniła ubiegłoroczny tytuł mistrzowski Robert Rólkiewicz i Szymon Wilemski, pozostawiając podobnie jak przed rokiem na drugim stopniu podium zespół Przemysław Stępień i Marek Pilarek.

Po rywalizacji kobiet i mężczyzn przyszedł czas na rywalizację par mieszanych, popularnych mikstów, do której zgłosiło się osiem par.

Tym razem pogoda była przyjazna dla rywalizujących sportowców, słońce które pojawiło się na „dzikiej plaży” wyraźnie ożywiło zmagania i dodało plażowego kolorytu zawodom.Zawody w tej kategorii przebiegały w szybkim tempie i grając na trzech boiskach bardzo szybko zbliżaliśmy się do wyłonienia najlepszych zespołów.Wśród ośmiu par rywalizujących w mikstach najlepszym zespołem okazał się mieszany duet Agata Kowalska i Szymon Wilemski, który pokonał w meczu finałowym siatkarski duet Zlatoslava Fediuk i Konrad Rząca.

Cztery najlepsze zespoły w każdej kategorii otrzymały puchary oraz trzy najlepsze drużyny okazałe medale Mistrzostw Iławy w Siatkówce Plażowej.

– Organizując kolejne, już trzydzieste pierwsze mistrzostwa Iławy cieszymy się z niesłabnącej frekwencji i zainteresowaniem uczestników tych zawodów. Tradycyjnie, zgodnie z regulaminem mistrzostw uczestnicy to mieszkańcy Powiatu Iławskiego ale korzystamy również z przyznawanie tzw. „dzikiej karty” przybyszom spoza Iławy i w tym przypadku jest osobny zapis regulaminowy.

Zawsze myślami wracamy do początków tej imprezy, jej pierwszych edycji na miejskiej plaży przy „Kormoranie” i naszych pierwszych kroków jako organizatorzy i uczestnicy.Tu zawsze wspominamy postać naszego wychowanka Zrywu Krzysztofa Rząca, który jako jedyny brał udział we wszystkich XXXI edycjach naszych zawodów, stając się trwałym symbolem oraz ikoną tych mistrzostw. Przez kilkadziesiąt lat stawał po sportowej rywalizacji na podium, teraz powoli przekazuje „mistrzowską pałeczkę” swojemu synowi Konradowi, który zajmuje miejsca na podium swojego ojca.

Jako twórcy i organizatorzy tej imprezy sportowej zawsze na pierwszym planie stawiamy przed uczestnikami jej rekreacyjny charakter, zdrową rywalizację sportową opartą na zasadach fair play. Chyba jesteśmy jedyni w Polsce, organizujący te zawody bez sędziów, zawodnicy sami w kulturalny sposób oceniają swoją rywalizację zgodną z przepisami, zasadami i duchem gry.Nasze najmłodsze siatkarki Zrywu zawsze dzielnie, przez cały dzień prowadzą stolik sędziowski, z tego miejsca składamy im serdeczne podziękowania - mówią trenerzy Małgorzata i Mieczysław Pietroczuk.

Apel do władz Iławy o zmiany na "Dzikiej Plaży" przy ul. Kajki

- Jesteśmy przekonani, że rozbudowa boisk oraz całej infrastruktury sportowej do siatkówki plażowej na „dzikiej plaży”, (wnioski o to składamy regularnie do Urzędu Miasta Iławy) pozwoliłaby na jeszcze doskonalszą organizacje zawodów na poziomie miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Mamy tu na myśli budowę czwartego boiska, miejsca dla widowni, monitoring, oświetlenie oraz ogrodzenie całego obiektu i objęcia zakazem spożywania alkoholu i palenia papierosów. Jako organizatorzy ze swojej strony pragniemy zapewnić że jeśli starczy nam cierpliwości i zdrowia będziemy w takiej konwencji organizować kolejne edycje zawodów siatkówki plażowej w Iławie, już dzisiaj zapraszając na mistrzostwa w 2027 roku - dodają trenerzy.

WYNIKI XXXI MISTRZOSTW IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET - Iława 5.07.2026

1.Bednarska Kamila/Tułodziecka Karolina - Iława

2.Fediuk Zlatoslava/Polak Zuzanna - Iława

3.Fafińska Zofia/Świąder Alicja - Iława

4.Drozdowska Martyna/Lasowy Alicja - Iława

5.Szauer Agnieszka/Chyżyńska Zofia – Iława

5.Zimna Aleksandra/Wiśniewska Alicja - Iława

7.Tomkiel Magda/Gawińska Izabela - Iława

7.Tułodziecka Maja/Michalska Łucja - Iława

XXXI MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN - Iława 5.07.2026

1.Rólkiewicz Robert/Wilemski Szymon – Iława

2.Stępień Przemysław/Pilarek Marek – Iława

3.Rząca Konrad/Czubiński Rafał – Iława

4.Dąbkowski Bartosz/Bochenek Miłosz(DK) – Nowe Miasto Lubawskie

5.Rożenko Daniel/Rząca Krzysztof – Iława

5.Augustyniak Kacper/Kamiński Sajmon – Iława

7.Sontowski Denis/Szczygłowski Miłosz – Iława

7.Ogrodowczyk Bartosz/Ogrodowczyk Dominik - Gulb

9.Nastaj Olgierd/Pielenc Mikołaj – Iława

9.Cygański Filip/Netter Aleksy - Susz

XXXI MISTRZOSTWA IŁAWY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MIKST - Iława 5.07.2026

1.Kowalska Agata/Wilemski Szymon - Iława

2.Fediuk Zlatoslava/Rząca Konrad – Iława

3.Żukowska Zuzanna(DK)/Pilarek Marek – Malbork/Iława

4.Goczewska Ida(DK)/Ciszewski Wojciech – Gdańska/Iława

5.Polak Zuzanna/Sistermann Michał – Iława

5.Lasowy Alicja/Szulc Igor – Iława

7.Gawińska Izabela/Wodzicki Fabian – Iława

7.Drozdowska Martyna/Nastaj Olgierd - Iława