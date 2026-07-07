Przeprowadzą testy syren w całym powiecie iławskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przy współudziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu iławskiego przeprowadzi trening za pomocą dostępnych środków łączności, również ręcznego uruchamiania syren przy remizach OSP oraz na budynkach wielu gmin w powiecie iławskim.

Tym razem, w jednym czasie, udało się skoordynować testy w gminach na terenie całego powiatu iławskiego.

Kontrola Systemu Ostrzegania i Alarmowania w powiecie iławskim związana z uruchomieniem próbnym syren rozpocznie się w czwartek 9 lipca 2026 r. od godz. 10:00.

Sprawdzane będą następujące rodzaje alarmów:

Alarm dla ludności cywilnej: sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny alarmowej trwający trzy minuty.

Alarm dla ludności cywilnej: sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający trzy minuty.

Alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej: sygnał akustyczny – trzykrotnie wzrastający i opadający dźwięk syreny alarmowej z przerwami 30-sto sekundowymi trwający trzy minuty.

Alarm ćwiczebny/treningowy: sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający jedną minutę.

Emitowane sygnały będą elementem zaplanowanych ćwiczeń i nie oznaczają wystąpienia zagrożenia.