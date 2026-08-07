Wyniosła produkty za 1000 zł. Usłyszała zarzuty

We wtorek (04.08.2026 r.) oficer dyżurny iławskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kradzieży produktów na terenie sklepu. Według zgłoszenia, kobieta miała minąć linię kas, płacąc jedynie za część towaru, a następnie oddalić się pojazdem w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze spatrolowali teren miasta, gdzie pod jedną z posesji zauważyli samochód, którym kobieta miała odjechać. Drzwi otworzyła 40-latka, która przyznała się policjantom do dokonania kradzieży.

W mieszkaniu kobiety oraz w pojeździe funkcjonariusze znaleźli skradzione chwile wcześniej produkty, których łączna wartość wyniosła 1167 złotych. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut kradzieży. 40-latka złożyła wyjaśnienia, a za skradzione produkty uiściła opłatę. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.

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