Wyniosła produkty za 1000 zł. Usłyszała zarzuty

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-08-07 9:30

W jednym ze znanych marketów w msc. Susz 40-letnia kobieta próbowała wynieść produkty o wartości ponad 1000 złotych za które nie zapłaciła. Ustalenia funkcjonariuszy pozwoliły na szybkie zatrzymanie kobiety i przedstawienie jej zarzutów. Teraz 40-latce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze przypominają, że kradzieże na kwoty powyżej 800 złotych są przestępstwem, za które można trafić do więzienia.

Pusty wózek sklepowy na tle regałów w markecie. O kradzieży w sklepie w Suszu przeczytasz na Eska Iława.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

We wtorek (04.08.2026 r.) oficer dyżurny iławskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kradzieży produktów na terenie sklepu. Według zgłoszenia, kobieta miała minąć linię kas, płacąc jedynie za część towaru, a następnie oddalić się pojazdem w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze spatrolowali teren miasta, gdzie pod jedną z posesji zauważyli samochód, którym kobieta miała odjechać. Drzwi otworzyła 40-latka, która przyznała się policjantom do dokonania kradzieży.

W mieszkaniu kobiety oraz w pojeździe funkcjonariusze znaleźli skradzione chwile wcześniej produkty, których łączna wartość wyniosła 1167 złotych. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut kradzieży. 40-latka złożyła wyjaśnienia, a za skradzione produkty uiściła opłatę. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.

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