W planach osiedla Piastowskiego w Iławie była hala sportowa, a będzie schron i inne rzeczy

Odbyło się właśnie spotkanie robocze dotyczące projektu nowej hali sportowej oraz planowanego schronu na osiedlu Piastowskim w Iławie. Okazuje się, że można te diw funkcjonalności połączyć. Jednego i drugiego w Iławie brakuje.

Podczas spotkania omówiono zaawansowanie prac projektowych nad inwestycją, która połączy funkcje sportowe z rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo mieszkańców.

Hala sportowa była planowana już wcześniej

- Projekt hali sportowej na Osiedlu Piastowskim był konstruowany w sposób umożliwiający wybudowanie jej bez szkoły. I faktycznie, jeżeli chodzi o ciepło, jeżeli chodzi o sanitariaty, o całe takie zaplecze techniczne i infrastrukturalne, to będzie ona budynkiem samodzielnym - powiedział Radiu Eska Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. - Będzie to hala, która będzie miała około 150 krzesełek na widownię. Będzie to hala dedykowana do rozgrywek futsalowych, także do koszykówki i do piłki siatkowej. I bez względu na to, czy ta szkoła powstanie, czy też nie, chciałbym, żeby ta hala na Piastowskim powstała z uwagi na to, że coraz więcej mamy młodzieży i dorosłych chcących trenować, ale także z uwagi na to, że osiedle Piastowskie jest takim osiedlem, na którym nie ma infrastruktury społecznej, kulturalnej, a taka hala mogłaby naprawdę animować przestrzeń sportową, społeczną na całym osiedlu, tym bardziej, że mamy też tam zaprojektowany plac zabaw oraz boiska do piłki siatkowej na zewnątrz - dodał burmistrz Iławy.

Pod halą sportową powstanie schron o powierzchni około 1300 m², przeznaczony dla nawet 600 osób. W jego skład mają wejść m.in. pomieszczenia dla osób wymagających opieki, zaplecze dla medyków, magazyn żywności oraz kuchnia, umożliwiające funkcjonowanie obiektu w sytuacjach kryzysowych.

Projekt zakłada również stworzenie strzelnicy o długości 25 metrów z 12 torami oraz strzelnicy wirtualnej. Dzięki temu przestrzeń będzie wykorzystywana na co dzień jako miejsce szkoleń i edukacji z zakresu bezpieczeństwa, a w razie potrzeby będzie mogła pełnić funkcję schronu dla mieszkańców.

Zakończenie prac nad dokumentacją projektową schronu planowane jest pod koniec bieżącego roku.

A co z boiskiem w środku osiedla?

Gdyby cały nowy kompleks powstał, trzeba będzie pochylić się nad kwestią boiska w środku osiedla, które niezbyt szczęśliwie wkomponowano w projekcie osiedla pod samymi oknami mieszkańców.

- Czy by zostało, czy by było zmienione w park zieleni, to byłby nasz punkt drugi do przeanalizowania - mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski - moglibyśmy tam zrobić mały plac zabaw, czy może byśmy zdjęli ten asfalt, posadzili tam trawę, żeby było trochę więcej tej zieleni... To będzie wymagało konsultacji szerszych. Na razie zobaczymy, jak wyjdzie nam projekt tej hali sportowej oraz tego zaplecza sportowego, który ma być na tym osiedlu - dodaje.

Plan na halę sportową na osiedlu Piastowskim w Iławie - burmistrz Dawid Kopaczewski