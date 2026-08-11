UWAGA Startują kolejne inwestycje i utrudnienia pod Iławą!

Pierwsze z utrudnień czeka użytkowników dróg między Sobiewolą a Krzywką.

Właśnie rozpoczyna się kluczowy etap modernizacji tego blisko czterokilometrowego odcinka — wylewanie nowej masy asfaltowej.

Do środy na drodze prowadzone są intensywne prace przygotowawcze, polegające przede wszystkim na czyszczeniu nawierzchni. Od środy 11.08.2026 wykonawca przejdzie do właściwego etapu robót, co będzie wiązało się z czasowymi ograniczeniami w przejeździe oraz możliwością powstania zatorów.

Apel do kierowców i rolników

Ze względu na specyfikę prac oraz obecność ciężkiego sprzętu, inwestorzy oraz wykonawcy zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich użytkowników drogi o:

Zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzenia robót,

Ścisłe stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem,

Wybieranie tras alternatywnych – o ile jest to w danym momencie możliwe.

Wskazówki te są szczególnie istotne dla rolników poruszających się sprzętem wielkogabarytowym, dla których przejazd zwężonym lub zamkniętym odcinkiem może być mocno utrudniony.

Inwestycja w komfort i bezpieczeństwo

Układanie masy asfaltowej to jeden z najważniejszych kroków przybliżających do finalnego zakończenia całej inwestycji. Choć nadchodzące dni będą wymagały od uczestników ruchu nieco cierpliwości i wyrozumiałości, efekt końcowy przyniesie odczuwalną poprawę komfortu jazdy oraz znaczny wzrost bezpieczeństwa wszystkich podróżujących tą trasą.

Drugie utrudnienie na trasie Wikielec - Szeplerzyzna, do granicy powiatu iławskiego.

Mieszkańców oraz kierowców podróżujących drogą powiatową nr 1313N czekają znaczne utrudnienia w ruchu. W związku z realizacją inwestycji dotyczącej rozbudowy trasy Iława – Karaś – droga nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec – granica powiatu, od 12 do 31 sierpnia 2026 roku planowane jest czasowe zamknięcie odcinka drogi w miejscowości Karaś.

Prace będą prowadzone na odcinku od początku miejscowości Karaś (od strony Wikielca) do zakładu produkcyjnego Barton. Droga będzie zamykana codziennie w godzinach 6:00 – 17:00.

W okresie objętym komunikatem wykonawca przeprowadzi prace przygotowawcze pod wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz zajmie się układaniem jej poszczególnych warstw.

Uwaga – całkowite wyłączenie z ruchu (18–24 sierpnia): Kluczowy etap prac przewidziano na okres od 18 do 24 sierpnia 2026 r. W tych dniach, z powodu układania nawierzchni bitumicznej, droga zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Przejazd tym odcinkiem nie będzie możliwy.

Organizacja ruchu i dojazdy do posesji

W czasie trwania robót (poza okresem całkowitego zamknięcia 18–24 sierpnia) obowiązywać będą następujące zasady:

Mieszkańcy Karasia oraz Radomka (od strony Wikielca) : Dojazd do posesji będzie zachowany, jednak należy liczyć się z opóźnieniami i utrudnieniami.

: Dojazd do posesji będzie zachowany, jednak należy liczyć się z opóźnieniami i utrudnieniami. Dojazd do miejscowości Radomek od strony Szeplerzyzny : Będzie odbywał się w sposób ciągły, bez żadnych zakłóceń.

: Będzie odbywał się w sposób ciągły, bez żadnych zakłóceń. Wykonawca oraz zarządca drogi apelują do wszystkich uczestników ruchu o stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu, zachowanie ostrożności oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu w godzinach prowadzenia robót.