Tragiczny wypadek na DK 16 w Jędrychowie. Droga zablokowana była przez 8 godzin!

Oficer dyżurny iławskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu w poniedziałek (6.07.2026) po południu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz patrole ruchu drogowego.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy - 35-letni kierujący pojazdem marki Mitsubishi jechał prostym odcinkiem drogi krajowej nr 16. Z nieznanych na chwilę obecną przyczyn mężczyzna nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadziło to do silnego, czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem marki Scania – cysterną przystosowaną do przewozu mleka - mówi Anna Sznarkowska z KPP Iława.

Siła uderzenia była ogromna. Niestety, kierowca Mitsubishi poniósł śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń, w aucie które spłonęło. Z kolei kierujący ciężarową cysterną mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana przez wiele godzin, począwszy od godziny 18:00. Policyjni technicy oraz śledczy, pod nadzorem prokuratora, zabezpieczali ślady i prowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia. Działania te trwały do późnych godzin nocnych. Dopiero po godzinie 3:00 przywrócono normalny ruch na trasie Kisielice - Iława.

Co było bezpośrednią przyczyną tego, że 35-latek zjechał na przeciwległy tor jazdy? Na to pytanie odpowiedzieć ma nadchodzące śledztwo. Obecnie policjanci z iławskiej komendy, pod nadzorem prokuratury, będą szczegółowo badać wszelkie okoliczności i zabezpieczone dowody, aby wyjaśnić profil tego tragicznego wypadku.