Czworonożni agenci w pociągach POLREGIO. Służby trenowały na bocznicy w Iławie

Ukryte skrytki, wąskie przejścia i setki zakamarków – z takimi wyzwaniami mierzyły się psy służbowe funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Garnizonu Policji.

Na bocznicy kolejowej POLREGIO w Iławie odbyły się specjalistyczne ćwiczenia z zakresu wykrywania substancji zabronionych i wyrobów akcyzowych. W działaniach wzięły udział 23 zespoły kynologiczne, w tym psy wyszkolone do wykrywania narkotyków, ładunków wybuchowych, gotówki i wyrobów tytoniowych, a także psy patrolowo-obronne. Na potrzeby szkolenia wyłączone z ruchu składy pociągów udostępnił Zakład POLREGIO w Olsztynie.

Trening jak w realiach codziennej służby

Praca psa służbowego w środowisku kolejowym wymaga wyjątkowej precyzji i odporności na czynniki zewnętrzne. Podczas manewrów na bocznicy w Iławie zespoły kynologiczne krok po kroku przeszukiwały przestrzenie, z którymi mogą zetknąć się w trakcie służby. Sprawdzano przedziały pasażerskie oraz miejsca pod fotelami, ciągi komunikacyjne i przejścia między wagonami, a także luki bagażowe i trudno dostępne elementy konstrukcyjne.

Dzięki wysokim kwalifikacjom przewodników i czujności czworonogów, każde zaplanowane w ramach ćwiczeń „znalezisko” zostało bezbłędnie zlokalizowane.