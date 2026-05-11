Cieszył się prawkiem tydzień. 44-latek z powiatu iławskiego pędził 200km/h

Mężczyzna w miniony piątek (8 maja 2026 r.) o godzinie 19:40 został zatrzymany w Kurzętniku, na obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.

Jadąc Skodą w miejscu z ograniczeniem do 90km/h, zmierzona prędkość pokazała aż 200 km/h.

Za przekroczenie o 110 km/h poza obszarem zabudowanym, na dodatek na marunkach tzw recydywy, choć standardowy taryfikator przewiduje za takie wykroczenie 2500 zł mandatu, kierowca musiał zapłacić dwukrotność tej kwoty.

Ze względu na to, że działał w warunkach recydywy, policjanci ukarali go mandatem w wysokości 5000 zł oraz 15 punktami karnymi.

Najbardziej uderzający jest fakt, że mężczyzna odzyskał prawo jazdy pod koniec kwietnia, po tym jak wcześniej stracił je za przekroczenie limitu punktów karnych.

Cieszył się nim zaledwie kilkanaście dni. Zgodnie z przepisami, funkcjonariusze ponownie zatrzymali jego dokument – tym razem na 3 miesiące. Przez ten czas 44-latek ma całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.