Retro, silniki i totalny vibe PRL-u. Zalewiada 2026 to ogień nad jeziorem Ewingi

Hasło wydarzenia – „Styl retro, rockowe brzmienia i klasyka, która nigdy nie rdzewieje” – dobrze oddaje jego charakter. To inicjatywa, która z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników i widzów, stając się ważnym punktem majówkowego kalendarza regionu Warmii i Mazur.
Motoryzacja, muzyka i spotkanie ludzi
Zalewiada to nie tylko wystawa klasycznych samochodów i motocykli. To przede wszystkim spotkanie ludzi, którzy dzielą wspólną pasję do motoryzacji i klimatu dawnych lat. Na miejscu nie zabraknie również koncertów oraz przestrzeni do rodzinnego spędzania czasu.
Pierwsza edycja zgromadziła około 400 pojazdów i dużą publiczność. Tegoroczna odsłona ma być jeszcze większa – z większą liczbą aut, wydarzeń i atrakcji.
Retro Rajd – droga do Zalewa
Wydarzeniu towarzyszy Retro Rajd, który odbędzie się w dniach 1–3 maja. Uczestnicy wyruszą z Józefów nad Wisłą i przejadą trasę prowadzącą do Zalewa, gdzie zakończy się finał zlotu. Na liście startowej znajduje się już blisko 100 klasycznych pojazdów.
Program wydarzenia
W trakcie Zalewiady zaplanowano m.in.:
- oficjalne otwarcie z udziałem władz samorządowych,
- wspólny start zlotu „Trąbolada” (godz. 12:00),
- konkursy dla właścicieli pojazdów (np. na najstarszy, najładniejszy samochód oraz najlepszą stylizację retro),
- koncerty muzyczne na żywo.
Na scenie wystąpią m.in. Łydka Grubasa, Elektryczna Papuga oraz Patrycja Taraszkiewicz.
Strefa gastronomiczna i klimat PRL
Ważnym elementem wydarzenia będzie strefa gastronomiczna przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich. W menu znajdą się potrawy inspirowane kuchnią PRL – proste, tradycyjne i dobrze znane smaki.
Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Do udziału dopuszczane są:
- pojazdy zagraniczne wyprodukowane do 1995 roku,
- pojazdy polskie do 2000 roku,
- pojazdy unikatowe po wcześniejszej akceptacji organizatorów.
Rejestracja odbywa się na miejscu, a w przypadku nietypowych pojazdów możliwa jest wcześniejsza konsultacja z organizatorami.
Zalewiada Retro Zlot to inicjatywa, która łączy pokolenia i pasje, a jednocześnie promuje region Warmii i Mazur jako miejsce atrakcyjne turystycznie. To wydarzenie, które pozwala na chwilę przenieść się do czasów, gdy motoryzacja była bardziej surowa, ale pełna charakteru.
3 maja Zalewo stanie się miejscem spotkania historii, muzyki i motoryzacyjnej pasji w jednym.
Impreza pod patronatem Radia ESKA.