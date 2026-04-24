Nowe miasto partnerskie dla Iławy? Radni podejmą decyzję na sesji

Władze miasta Iława chcą sformalizować współpracę z Mikołajewem na Ukrainie. Dlatego przygotowaną uchwałę do przedstawienia radnym miejskim. A tak burmistrz Iławy przybliżał historię współpracy:

- Ta współpraca zaczęła się już kilka lat temu, kiedy samorząd miasta Iławy, przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta bardzo mocno wspierali obywateli Ukrainy, którzy uciekali przed wojną, toczącą się w ich kraju. Ta współpraca oczywiście potem ewoluowała i też miała wymiar bardzo rzeczowy. Tak jak w uzasadnieniu napisaliśmy 4 maja 2023 roku, druhowie OSP przekazali wóz strażacki do Mikołajewa. Mieliśmy tutaj oficjalną wizytę wtedy władz tego miasta, mera Andrieja Szczebela ze współpracownikami - mówił burmistrz. - Następnie przekazaliśmy dwa miejskie autobusy Zakładu Komunikacji Miejskiej, które też były naszym wspólnotowym wyznacznikiem wsparcia społeczności ukraińskiej w tej wojnie. Mieliśmy też w zeszłym roku, jak Państwo wiecie, wizytę trzech miast partnerskich, Tholen, Gargżdaj oraz Herborn. Mimo że Mikołajów jeszcze tym miastem partnerskim nie jest, ale żeby zacieśnić tę współpracę, żeby pokazać, że chcemy być bliżej w duchu porozumienia - też delegacja miasta Mikołajów dostała takie zaproszenie i wszystko wskazuje na to, że tych obszarów działalności, tak jak mają Państwo przedstawione w uchwale, może być tylko i wyłącznie więcej.

Jak Dawid Kopaczewski uzasadnia podpisanie umowy o partnerstwie?

Na posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów zaproszono ks. Jarosława Gościńskiego, który najczęściej jest koordynatorem pomocy Iławian dla ukraińskich miast i miasteczek.

- Czego oczekuje Mikołajów? Tego, że będzie się od Iławy uczył. Wszystkiego, co tu już zostało wypracowane. Ale też wsparcia duchowego, poczucia, że jest ktoś z nami, kto nam dobrze życzy - mówił, zwracając się do iławskich radnych miejskich. Ks. Gościński podkreślał, że Mikołajów nie chce niczego w sensie materialnym.

Na czym polega współpraca z miastem Mikołajów? Ks. Jarosław Gościński

Radni mieli możliwość wypowiedzenia się już na posiedzeniach komisji. Na przykład przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów Agata Wacławska (która zawodowo zajmuje się weterynarią) powiedziała, że naród ukraiński jest niezwykle zmotywowany do działania, także jeśli chodzi o pomoc dla zwierząt.

Radny Michał Młotek stwierdził, że to nie tylko nasz ludzki obowiązek, ale i cywilizacyjny, by tę uchwałę podjąć.

Członkowie komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów oraz oświaty, sportu, kultury i turystyki jednomyślnie wyrazili swoje poparcie dla tego projektu. Natomiast wśród członków komisji problematyki społecznej głosy były podzielone.

W poniedziałek (27 kwietnia) radni zdecydują, czy Mikołajów stanie się oficjalnie miastem partnerskim Iławy.

