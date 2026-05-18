Przeszła 3 tys km przez Nową Zelandię. Spotkanie podróżnicze z Zuzanną Puchalską w Iławie

Biblioteka Iława zaprasza na spotkanie podróżnicze.
„3000 kilometrów pieszo przez Nową Zelandię – Te Araroa Solo Thru Hike”
135 dni samotnej wędrówki przez góry, lasy deszczowe i bezkresne plaże Nowej Zelandii. 3040 kilometrów w poziomie i 83 kilometry w pionie. Bez zasięgu, bez silników – tylko plecak, namiot i droga.
Szlak Te Araroa to także spotkania z Kiwi i Maorysami oraz doświadczenie niezwykłego paradoksu – gdzie największy wysiłek przynosi największą radość, a dokładne planowanie przeplata się z improwizacją i zaufaniem do świata.
To będzie historia o:
- dzikiej przyrodzie Nowej Zelandii
- samotności i wytrwałości
- ludzkiej dobroci
- przekraczaniu własnych granic
- marzeniu, które krok po kroku staje się rzeczywistością
Zuzanna Puchalska – podróżniczka i planistka z pasją do map, słów i nieutartych ścieżek. Wędrowała autostopem przez Europę i Azję, przemierzała Syberię, Andy i Amazonię. Swój namiot rozbijała na pustyni Gobi, wśród norweskich fiordów i sekwoi-gigantów Kordylierów. W 2024 roku podczas podróży dookoła świata samotnie przeszła Nową Zelandię szlakiem Te Araroa.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (18 maja 2026) o godz. 17:00.
Czytelnia Biblioteki Iława, ul. Jagiellończyka 3 w Iławie