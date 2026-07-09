Przyjeżdżaj na Warmię i Mazury pociągiem na wakacje! Tak będzie szybciej i wygodniej!

W obecnym rozkładzie jazdy dostępne są codzienne połączenia, które łączą największe miasta z turystycznymi perełkami Warmii i Mazur. Podróżni łatwo dotrą do stolicy regionu, ale także do Ostródy czy Giżycka z historycznymi zamkami i twierdzami. Pociągiem dostaną się też w okolice Mazurskiego Parku Krajobrazowego lub nad słynne polskie jeziora – Ukiel w Olsztynie czy Jeziorak w Iławie.

Składy POLREGIO kursujące po województwie warmińsko-mazurskim są w pełni przystosowane do przewozu rowerów. Dzięki temu miłośnicy jednośladów mogą łatwo dojechać pociągiem do atrakcyjnych tras: nowej Mazurskiej Pętli Rowerowej czy słynnej Green Velo na północy regionu. Do pierwszej z nich dowieźć mogą m.in. składy kursujące między Korszami a Ełkiem, które od 14 czerwca zabierają podróżnych częściej niż zwykle. Do obsługi połączeń skierowano 8 par pociągów, o trzy więcej niż przed ostatnią korektą rozkładu jazdy. Aktualny rozkład jazdy, a także oferty specjalne w regionie, można sprawdzić na polregio.pl.

Szeroki wybór połączeń w regionie i poza nim

Każdego dnia na Warmii i Mazurach w trasę wyrusza średnio około 120 pociągów POLREGIO. Składy docierają do 153 stacji i przystanków, również poza regionem. Z województwa warmińsko-mazurskiego pociągiem największego polskiego przewoźnika regionalnego można dotrzeć m.in. do Malborka, Gdańska, Torunia czy Bydgoszczy. Łącznie to aż niemal 1146 km tras. Najdłuższe połączenie – z Olsztyna do Bydgoszczy – liczy 214 km, a najkrótsze – ze Szczytna do Szyman – niecałe 10 km.

Po trudnej zimie punktualność pociągów POLREGIO znacznie się poprawiła. W styczniu do stacji docelowej o czasie przyjeżdżało 66% pociągów. W czerwcu punktualność wyniosła już 88%.