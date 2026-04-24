Przejazdy kolejowe pod Iławą już działają. Oprócz jednego!

Dawid Jakubowski
2026-04-24 7:30

Uwaga kierowcy! Jak poinformowało nas PKP PLK, jeszcze na jednym przejeździe na odcinku linii kolejowej Iława-Samborowo nadal prowadzone są prace.

Akcja Bezpieczny Przejazd w powiecie iławskim

Autor: KPP Iława/ Materiały prasowe

Jak się dowiedzieliśmy od PKP-PLK, jeszcze na jednym przejeździe prace będą kontynuowane i mają się zakończyć w przyszłym tygodniu (27.04-3.05.2026). To przejazd w ciągu drogi gminnej Frednowy – Rudzienice. Trwają na nim roboty związane z uruchomieniem sygnalizacji. Na pozostałych przejazdach, w nocy z wtorku na środę zakończono już prace podłączania sterowania przejazdami do nowoczesnej nastawni w Ostródzie i sygnalizacja działa prawidłowo.

Prace na kolei związanie są z większą przebudową linii kolejowej Iława-Olsztyn, o której wspominaliśmy tutaj

