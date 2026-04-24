Przejazdy kolejowe pod Iławą już działają. Oprócz jednego!

Jak się dowiedzieliśmy od PKP-PLK, jeszcze na jednym przejeździe prace będą kontynuowane i mają się zakończyć w przyszłym tygodniu (27.04-3.05.2026). To przejazd w ciągu drogi gminnej Frednowy – Rudzienice. Trwają na nim roboty związane z uruchomieniem sygnalizacji. Na pozostałych przejazdach, w nocy z wtorku na środę zakończono już prace podłączania sterowania przejazdami do nowoczesnej nastawni w Ostródzie i sygnalizacja działa prawidłowo.

