Policja zwiększa obserwacje okolic szkoły w Iławie, po doniesieniu o zboczeńcu

Nastolatka w sobotę około 22:00 miała wyjść na spacer ze swoim psem w okolice szkoły podstawowej nr 5 w Iławie.

- W pewnym momencie zauważyła mężczyznę, który miał zdjąć spodnie i prawdopodobnie się onanizował. Dziewczynka bardzo się wystraszyła i szybko wróciła do domu. O całej sytuacji opowiedziała swojej mamie, która poinformowała iławskich funkcjonariuszy - mówi Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy iławskiej policji.

Policjanci pojechali we wskazanym kierunku oraz sprawdzili miejsce, gdzie miało dojść do tego zdarzenia, nie zastali tam mężczyzny, którego opisywała dziewczynka. Policjanci zweryfikowali monitoring, jednak ta sytuacja też się na nim nie nagrała. Funkcjonariusze posiadają wstępny rysopis tego mężczyzny, będą ustalać jego tożsamość i jakie miały zamiary.

Policjanci z iławskiej jednostki będą szczególnie nadzorować szkołę podstawową nr 5, oraz inne szkoły powiatu iławskiego. Apelują, aby rozmawiać z dziećmi na temat trudnych sytuacji, by nie bały się wszelkich niepokojących sytuacji zgłaszać dorosłym.

Joanna Kwiatkowska z Policji w Iławie o doniesieniu o zboczeńcu blisko szkoły