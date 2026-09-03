Pokibicuj w weekend w Kurzętniku. Aż dwa turnieje dla dzieci

Już 5 i 6 września klub SMS Kurzętnik organizuje dwa turnieje dla dzieci grających w piłkę nożną. Turnieje mają wymiar ponadregionalny i już dawno zabrakło miejsc dla chętnych klubów, ale nadal można przyjechać i pokibicować młodym piłkarkom i piłkarzom.

Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska