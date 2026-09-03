Pokibicuj w weekend w Kurzętniku. Aż dwa turnieje dla dzieci

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-09-03 9:07

Już 5 i 6 września klub SMS Kurzętnik organizuje dwa turnieje dla dzieci grających w piłkę nożną. Turnieje mają wymiar ponadregionalny i już dawno zabrakło miejsc dla chętnych klubów, ale nadal można przyjechać i pokibicować młodym piłkarkom i piłkarzom.

Jarosław Roszkowski SMS Kurzętnik
Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska

W sobotę, 5 września, odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. Początek o 11:00, Orlik w Kurzętniku. Zagrają dziewczęta z rocznika 2016.Natomiast następnego dnia, 6 września, będzie miał miejsce Turniej Piłki Nożnej "SMS Cup 2026". Również na Orliku w Kurzętniku zagrają chłopcy urodzeni w roku 208. Początek także o 11:00.

Do kibicowania zachęca trener oraz prezes klubu - organizatora, SMS Kurzętnik. Jarosław Roszkowski był naszym gościem. 

Jarosław Roszkowski SMS Kurzętnik
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