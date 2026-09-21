Piosenki sprzed lat, ale nie tylko dla seniorów

Burmistrz Miasta Iławy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Dzieci Wojny i Osób Represjonowanych w Iławie zapraszają na koncert, w ramach którego wystąpią:

DANUTA SHOW, czyli Danuta Warszczuk i zaproszeni goście: Ewa & Jerzy KANTRY Włodarek. Prowadzenie: Krzysztof KietczerData: 21 września 2026 r., godz.: 18:30, miejsce: Kinoteatr "Pasja" w Iławie, wstęp wolny.

POSŁUCHAJ, CO DANUTA WARSZCZUK OPOWIEDZIAŁA NAM O SOBIE:

Danuta Warszczuk - piosenki nie tylko dla seniorów

CO ZA BŁĄD SZCZĘSNEGO! AŻ ŻAL NA TO PATRZEĆ!