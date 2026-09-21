Piosenki sprzed lat, ale nie tylko dla seniorów

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-09-21 11:36

Danuta Warszczuk mieszka w Iławie już trzy dekady. To, co lubi, to wychodzić do ludzi i spędzać z nimi czas kreatywnie. Kiedy niedawno odkryła, że lubi śpiewać, postanowiła działać w tym kierunku. Przed nią recital na deskach iławskiego kinoteatru,

Danuta Warszczuk
Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska

Burmistrz Miasta Iławy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Dzieci Wojny i Osób Represjonowanych w Iławie zapraszają na koncert, w ramach którego wystąpią:

DANUTA SHOW, czyli Danuta Warszczuk i zaproszeni goście: Ewa & Jerzy KANTRY Włodarek. Prowadzenie: Krzysztof KietczerData: 21 września 2026 r., godz.: 18:30, miejsce: Kinoteatr "Pasja" w Iławie, wstęp wolny.

POSŁUCHAJ, CO DANUTA WARSZCZUK OPOWIEDZIAŁA NAM O SOBIE:

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