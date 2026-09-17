Co dalej z kładką między Małym a Dużym Jeziorakiem? Przyszłość przeprawy w rękach ekspertów

1 października minie 14 lat od oddania do użytku nowego mostu pomiędzy Jeziorakami w Iławie. Stary most został zastąpiony nowym ze względów bezpieczeństwa (bardzo podobna sytuacja jak konstrukcji na Lubawskiej w Iławie). Przy okazji most poszerzono, by mógł obsługiwać nie tylko ruch samochodowy, ale i pieszych oraz rowerzystów.

- Prawie miesiąc wcześniej zakończyła się budowa mostu w Iławie w ciągu drogi krajowej nr 16. Pierwotny plan zakładał zakończenie inwestycji 26 października 2012, tymczasem już 1 października br. po godz. 8.00 nowym obiektem pojechały pierwsze samochody. Budowa mostu rozpoczęła się rok temu. 12.09.2011 została podpisana umowę na budowę nowego mostu w Iławie w ciągu drogi krajowej nr 16. Zakres inwestycji objął budowę mostu i wzmocnienie nasypów na dojazdach oraz rozbiórkę starego obiektu. Stary most został zastąpiony nowym - łukowym. Jest on dłuższy i szerszy, a jego niweleta została podniesiona na tyle, by skończyły się utrudnienia w żegludze pomiędzy Małym i Dużym Jeziorakiem. Most został wyposażony w jezdnię o szerokości 8 m, obustronne chodniki o szer. po 1,5 m oraz jednostronną ścieżkę rowerową o szer. 2m. Wymiary mostu: Długość – 20m, Szerokość – 16m, Wysokość łuku – 6,9m, Wysokość nad lustrem wody – 3,6m. - czytaliśmy w komunikacie GDDKiA związanym z oddaniem inwestycji w 2012 roku.

Wykonawcą nowego mostu była firma SKANSKA S.A., która wybudowała most za kwotę 9 mln zł. W kosztach budowy uczestniczyła również Gmina Miejska Iława, która zapłaciła prawie 500 tys. zł za przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z przebudową urządzeń, przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej.

O wyborze barw nowego obiektu rozstrzygnął konkurs przeprowadzony wśród uczniów iławskich szkół ponadpodstawowych. W konkursie zwyciężyła Kinga Hachaj z ówczesnego Gimnazjum Samorządowego nr 1 w Iławie.

Nowy most powstał, a o kładce zapomniano

Sprawę kładki odkładano aż do 2015 roku, gdy wykonane w lipcu ekspertyzy, wykazały jasno, że nie nadaje się do dalszego użytkowania i w listopadzie ustawiono bariery, znaki i kładkę zamknięto.

Potem władze miasta tłumaczyły, że starej kładki nie można rozebrać i wybudować nowej jeszcze przez kilka lat, bo obiekt znajdował się w świetle oddanego mostu. Obowiązywał okres pięcioletniej trwałości projektu, w czasie którego nie można dokonywać żadnych zmian w obrębie inwestycji.

2026 rok może przynieść zmiany

Pytania o przyszłość tej przeprawy pojawiają się regularnie. Jak podkreślają przedstawiciele lokalnego samorządu, sprawa ruszyła z miejsca, a kluczowe decyzje zapadną po szczegółowych badaniach inżynieryjnych. Eksperci obecnie prześwietlają konstrukcję i tworzą raport.

- Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między małym a dużym Jeziorakiem w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki — powiedział Radiu Eska Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.

Stan nawierzchni nie pozostawia wątpliwości, jednak największą zagadką pozostaje element nośny obiektu. Z racji tego, że przeprawa jest wyłączona z ruchu od dłuższego czasu, sama wymiana elementów drewnianych nie wystarczy.

- Oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta — mówi burmistrz.

Dwa scenariusze i jesienny kosztorys

Ostateczny zakres prac oraz budżet zostaną uzależnione od wyników ekspertyzy. Samorząd bierze pod uwagę dwa warianty: od prostego odświeżenia po gruntowną i kosztowną przebudowę.

- Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasz, nasze miasto, będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Prace inwentaryzacyjne mają zakończyć się w okolicy października lub listopada 2026 roku - mówił w Radiu Eska Iława burmistrz Iławy.

Szansa na realizację w przyszłym roku

Jeśli ekspertyza okaże się pomyślna, a koszty znajdą odzwierciedlenie w możliwościach finansowych gminy, projekt trafi pod obradowanie lokalnych uchwałodawców.

- Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku — zapowiada Dawid Kopaczewski.

Analiza stanu kładki dla pieszych pomiędzy Jeziorakiem Małym i Dużym