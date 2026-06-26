Pijany 15-latek wjechał w rowerzystkę przed komendą policji w Nowym Mieście Lubawskim

Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek wieczorem (26.06.2026), po godzinie 21 na ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim.

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji, obserwując obraz monitoringu wokół jednostki, zobaczył zdarzenie drogowe, do którego doszło przed budynkiem komendy. Na miejsce od razu zadysponował tam policyjny patrol.

- Z ustaleń funkcjonariuszy pracujących na tym miejscu wynika, że kierujący motorowerem 15-latek jadąc ulicą Grunwaldzką od strony ronda za kierującą rowerem, w momencie gdy kobieta chciała skręcić w lewo i zasygnalizowała ten zamiar wyciągnięciem lewej ręki w bok, najechał na tył jej roweru. Doszło do wywrócenia obu pojazdów. W takich przypadkach zawsze sprawdzany jest stan trzeźwości uczestników zdarzenia drogowego i tak też miało miejsce to tym razem. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że w organizmie 15-letniego sprawcy kolizji znajdował się alkohol. Urządzenie pomiarowe wykazało dokładnie 0,82 promila, czyli wskazywało, że znajdował się on w stanie nietrzeźwości - powiedziała Radiu Eska Ludmiła Mroczkowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Policjanci zatrzymali nastolatkowi uprawnienia do kierowania motorowerem i teraz jego sprawa trafi do sądu.