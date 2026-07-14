Już wiadomo, kto zmierzy się w konkursie o Złotą Tarkę

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-14 12:25

Główny organizator Old Jazz Meeting, czyli Festiwalu Jazzu Tradycyujnego Złota Tarka 2026 to Iławskie Centrum Kultury. ICK ogłosiło właśnie, jacy wykonawcy zostali dopuszczeni do wystąpienia podczas konkursu o Złotą Tarkę.

Komisja Kwalifikacyjna, po przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła finalistów konkursu o Nagrodę Złotej Tarki 2026. Zakwalifikowali się:- Boogie Mama

- Jerry Brass Band

- AMuz Dixie Jazz Band

- The Banjo RagOceny dokonała Komisja w składzie:

• Jerzy Więckowski – przewodniczący,

• Wiktor Zydroń,

• Adam Solski,

• Mateusz Smoczyński,

• Piotr Schmidt,

• Stanisław Słowiński.

Finał konkursu odbędzie się 7 sierpnia 2026 roku podczas 55. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting "Złota Tarka" w Iławie. Początek o godz. 18:00 w Amfiteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga w Iławie.

Wejście dla publiczności jest płatne.

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