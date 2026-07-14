Już wiadomo, kto zmierzy się w konkursie o Złotą Tarkę

Komisja Kwalifikacyjna, po przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła finalistów konkursu o Nagrodę Złotej Tarki 2026. Zakwalifikowali się:- Boogie Mama
- Jerry Brass Band
- AMuz Dixie Jazz Band
- The Banjo RagOceny dokonała Komisja w składzie:
• Jerzy Więckowski – przewodniczący,
• Wiktor Zydroń,
• Adam Solski,
• Mateusz Smoczyński,
• Piotr Schmidt,
• Stanisław Słowiński.
Finał konkursu odbędzie się 7 sierpnia 2026 roku podczas 55. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting "Złota Tarka" w Iławie. Początek o godz. 18:00 w Amfiteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga w Iławie.
Wejście dla publiczności jest płatne.