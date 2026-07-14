Już wiadomo, kto zmierzy się w konkursie o Złotą Tarkę

Główny organizator Old Jazz Meeting, czyli Festiwalu Jazzu Tradycyujnego Złota Tarka 2026 to Iławskie Centrum Kultury. ICK ogłosiło właśnie, jacy wykonawcy zostali dopuszczeni do wystąpienia podczas konkursu o Złotą Tarkę.