Dni Morąga 2026: Trzydniowe Święto Muzyki, Tańca i Wakacyjnej Zabawy!

Organizatorzy – Urząd Miejski w Morągu oraz Morąski Dom Kultury – przygotowali różnorodny program obfitujący w występy legendarnych gwiazd polskiej sceny muzycznej, energetyczne rytmy dance i disco, atrakcje dla najmłodszych oraz widowiskowy finał w pianie na miejskiej pływalni.

🎸 Dzień 1: Legenda Syntpopu i Laserowe Show (Piątek, 24 lipca)

Piątkowe świętowanie wystartuje o godzinie 17:00 blikiem przygotowanym dla najmłodszych. Muzyczne emocje będą rosły z każdą kolejną godziną, by osiągnąć kulminację podczas wieczornego koncertu gwiazdy wieczoru.

17:00 – Oficjalne rozpoczęcie Dni Morąga 2026 & atrakcje dla dzieci

19:00 – Koncert: Sonia Marchalewska

19:30 – Koncert zespołu Evergreen

21:20 – GWIAZDA WIECZORU: KOMBI ŁOSOWSKI Unikalne, charakterystyczne brzmienie syntezatorów Sławomira Łosowskiego zbiegnie się z widowiskowym pokazem laserowym w trakcie koncertu.

Unikalne, charakterystyczne brzmienie syntezatorów Sławomira Łosowskiego zbiegnie się z widowiskowym pokazem laserowym w trakcie koncertu. 22:45 – Nocna zabawa taneczna pod gwiazdami: DJ Rewilo

💃 Dzień 2: Wielki Maraton Muzyki Tanecznej i Disco (Sobota, 25 lipca)

Sobota upłynie pod znakiem tanecznego szaleństwa, a na scenie pojawi się czołówka polskiej muzyki rozrywkowej. Rolę konferansjera całego wydarzenia objął niezastąpiony Zbyszek Perkowski.

16:00 – Animacje dla dzieci w wykonaniu znanej Grupy Frajda Elbląg19:00 – Koncert: Diadem19:45 – Koncert: Fanatic20:45 – Koncert: Maczo21:40 – Koncert: Exaited22:35 – Koncert: Impuls23:25 – Koncert: CamaSutra23:55 – Nocny finał sobót z zespołem Toples

🌊 Dzień 3: Piana Party na Basenie „Morąska Perła” (Niedziela, 26 lipca)

Idealnym dopełnieniem koncertowych emocji będzie niedzielny relaks nad wodą. Świętowanie przeniesie się na teren miejskiego basenu!

Godzina: 17:00 Miejsce: Pływalnia „Morąska Perła” (ul. Wyszyńskiego 8, Morąg)

Atrakcje: Mega piana, wakacyjne hity muzyczne, liczne konkursy z nagrodami oraz atrakcyjne niespodzianki dla uczestników.

🎈 Atrakcje Towarzyszące przez Cały Weekend

Oprócz występów scenicznych na uczestników wydarzenia czekać będą:

Strefa Gastronomiczna: Potrawy z grilla, przekąski, zimne napoje i lokalne smaki.

Strefa Dmuchańców: Zamki, zjeżdżalnie i tory przeszkód dla dzieci.

Żywe Maskotki: Pamiątkowe zdjęcia z ulubionymi postaciami bajkowymi.

Słodkości: Wata cukrowa, popcorn i lody.

ℹ️ Informacje Organizacyjne

Organizatorzy: Morąski Dom Kultury (MDK), Urząd Miejski w Morągu (Miasto w sieci Cittaslow).Kontakt z Pływalnią: tel. 603 440 890.

Autor: UM Morąg/ Materiały prasowe