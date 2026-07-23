Dni Lidzbarka 2026: Trzy dni koncertów, kabaretu i pełnej emocji zabawy!

Dawid Jakubowski
Dawid Jakubowski
2026-07-23 11:35

Wielkimi krokami zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych w regionie. W dniach 24–26 lipca 2026 roku Lidzbark będzie świętował swoje coroczne Dni Miasta, połączone z jubileuszem 725-lecia. Sercem większości wydarzeń stanie się tradycyjnie Park Sportowo-Rekreacyjny nad Małym Jeziorkiem.

Zespół muzyczny gra na plenerowej scenie. O koncertach podczas Dni Lidzbarka przeczytasz na Eska Iława.
Autor: OficjalnyProfilLidzbarka/ Facebook Dni Lidzbarka 2025

Mieszkańcy oraz odwiedzający miasto goście mogą liczyć na wyjątkowo bogaty program artystyczny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od energetycznego rocka, przez pop i disco polo, po folklor, biesiadę i sporą dawkę humoru.

Piątek, 24 lipca: Uroczyste otwarcie i taneczny klimat

Świętowanie rozpocznie się tradycyjnym akcentem na rynku i przemarszem przez miasto.

  • 17:00 – Uroczysty przemarsz z Placu Hallera do Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Garbuzy.
  • 17:30 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku.
  • 18:00 – Oficjalne otwarcie Dni Lidzbarka 2026 uświetnione salwą Bractwa Kurkowego.
  • 18:10 – Koncert chórów: „Niezapominajka”, „Seniorifa” oraz gości z miasta partnerskiego Oebisfelde.
  • 19:00 – Uroczyste wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.
  • 20:00 – Koncert zespołu DOX.
  • 21:00 – Gwiazda wieczoru: popularny zespół MIG, twórca niezliczonych hitów muzyki tanecznej.
  • 22:30 – Noc DJ-ów – zabawa taneczna pod gołym niebem.

Sobota, 25 lipca: Rockowe uderzenie i gwiazdy polskiej sceny

Drugi dzień obchodów upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej oraz koncertów najpopularniejszych polskich wykonawców.

  • 10:00 – Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Lidzbarka (Plaża Miejska).
  • 19:30 – Koncert zespołu Rozes.
  • 21:00 – Występ znanej z radiowych przebojów wokalistki BRYSKA.
  • 22:00 – Gwiazda Wieczoru: Zespół IRA – kultowa grupa rockowa rozgrzeje lidzbarską publiczność swoimi największymi klasykami.
  • 23:30 – Noc DJ-ów – dyskoteka plenerowa do późnych godzin nocnych.

Niedziela, 26 lipca: Biesiada, joga i dawka dobrego humoru

Niedzielny program zaoferuje idealny balans między relaksem, kultywowaniem tradycji a dobrą rozrywką.

  • 15:00 – Biesiada Wiejska z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lidzbark (lokalne smaki i rękodzieło nad Małym Jeziorkiem).
  • 16:00 – Joga na Plaży Miejskiej (strefa wyciszenia i relaksu).
  • 17:00 – Energetyczny koncert zespołu cygańskiego HITANO.
  • 18:00 – Występ uwielbianego Kabaretu K2, który zadba o potężną dawkę śmiechu na zakończenie weekendu.

Mega Strefa Rekreacji dla całych rodzin

Przez cały weekend na terenach nad Małym Jeziorkiem działać będzie rozbudowana strefa towarzysząca, w której zaplanowano:

  • Atrakcje i dmuchańce dla dzieci,
  • Bogatą strefę gastronomiczną (food trucki i lokalne przysmaki),
  • Strefę sportu, animacji i zabaw,
  • Strefę relaksu dla każdego.
Dni Lidzbarka 2026 plakat
Autor: UM Lidzbark/ Materiały prasowe
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