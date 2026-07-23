Dni Lidzbarka 2026: Trzy dni koncertów, kabaretu i pełnej emocji zabawy!

Mieszkańcy oraz odwiedzający miasto goście mogą liczyć na wyjątkowo bogaty program artystyczny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od energetycznego rocka, przez pop i disco polo, po folklor, biesiadę i sporą dawkę humoru.
Piątek, 24 lipca: Uroczyste otwarcie i taneczny klimat
Świętowanie rozpocznie się tradycyjnym akcentem na rynku i przemarszem przez miasto.
- 17:00 – Uroczysty przemarsz z Placu Hallera do Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Garbuzy.
- 17:30 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku.
- 18:00 – Oficjalne otwarcie Dni Lidzbarka 2026 uświetnione salwą Bractwa Kurkowego.
- 18:10 – Koncert chórów: „Niezapominajka”, „Seniorifa” oraz gości z miasta partnerskiego Oebisfelde.
- 19:00 – Uroczyste wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.
- 20:00 – Koncert zespołu DOX.
- 21:00 – Gwiazda wieczoru: popularny zespół MIG, twórca niezliczonych hitów muzyki tanecznej.
- 22:30 – Noc DJ-ów – zabawa taneczna pod gołym niebem.
Sobota, 25 lipca: Rockowe uderzenie i gwiazdy polskiej sceny
Drugi dzień obchodów upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej oraz koncertów najpopularniejszych polskich wykonawców.
- 10:00 – Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Lidzbarka (Plaża Miejska).
- 19:30 – Koncert zespołu Rozes.
- 21:00 – Występ znanej z radiowych przebojów wokalistki BRYSKA.
- 22:00 – Gwiazda Wieczoru: Zespół IRA – kultowa grupa rockowa rozgrzeje lidzbarską publiczność swoimi największymi klasykami.
- 23:30 – Noc DJ-ów – dyskoteka plenerowa do późnych godzin nocnych.
Niedziela, 26 lipca: Biesiada, joga i dawka dobrego humoru
Niedzielny program zaoferuje idealny balans między relaksem, kultywowaniem tradycji a dobrą rozrywką.
- 15:00 – Biesiada Wiejska z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lidzbark (lokalne smaki i rękodzieło nad Małym Jeziorkiem).
- 16:00 – Joga na Plaży Miejskiej (strefa wyciszenia i relaksu).
- 17:00 – Energetyczny koncert zespołu cygańskiego HITANO.
- 18:00 – Występ uwielbianego Kabaretu K2, który zadba o potężną dawkę śmiechu na zakończenie weekendu.
Mega Strefa Rekreacji dla całych rodzin
Przez cały weekend na terenach nad Małym Jeziorkiem działać będzie rozbudowana strefa towarzysząca, w której zaplanowano:
- Atrakcje i dmuchańce dla dzieci,
- Bogatą strefę gastronomiczną (food trucki i lokalne przysmaki),
- Strefę sportu, animacji i zabaw,
- Strefę relaksu dla każdego.